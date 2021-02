मोबाईल फटाफट चार्ज करण्यासाठी अगदी सोपे उपाय

अहमदनगर ः पूर्वीच्या तुलनेत स्मार्टफोन चार्जिंगमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. कंपन्या आता वेगवान चार्ज तंत्रज्ञानासह स्मार्टफोन बाजारात आणत आहेत. बहुतेक स्मार्टफोन दीड ते दोन तासांत चार्ज करतात. जर आपला स्मार्टफोन चार्ज करण्यास खूप वेळ घेत असेल तर काळजी करू नका. खराब अ‍ॅडॉप्टर किंवा केबल

बर्‍याच वेळा असे घडते की दोष फोनमध्ये नसून चार्जरमध्ये असतो. अशा परिस्थितीत, आपल्याला केवळ फोनसह आलेल्या केबल किंवा अ‍ॅडॉप्टरने आपला फोन चार्ज करण्याचा सल्ला दिला जातो. फोनसह आलेला चार्जर खराब झाल्यास केवळ मूळ चार्जर खरेदी करा. बर्‍याच वेळा असे घडते की केबल बाहेरून ठीक दिसत आहे, परंतु त्यामध्ये काही दोष आहे, ज्यामुळे चार्जिंग कमी होते. या प्रकरणात, आपल्याला चार्जर पुनर्स्थित करणे आवश्यक आहे. कमकुवत उर्जा स्त्रोत

स्लो चार्जिंगसाठी आपण नेहमी चार्जर केबलला दोष देऊ शकत नाही. आपण वीक पॉवर सोर्स वापरत आहात हे देखील असू शकते. अशा परिस्थितीत, आपण वायरलेस चार्जर वापरत असल्यास, आता आपल्याला वायर्ड चार्जर वापरण्याची आवश्यकता आहे. आम्हाला कळू द्या की वेगवान वायरलेस चार्जर सॅमसंगसारख्या कंपन्यांकडून येतात, तरीही ते वायर्ड चार्जरपेक्षा कमी शुल्क आकारतात. पार्श्वभूमी अ‍ॅप

जर आपला फोन हळुवारपणे चार्ज करीत असेल की यासाठी हार्डवेअर जबाबदार असेल तर, ते आवश्यक नाही. फोनच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे चार्ज देखील होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, आपण अलीकडेच नवीन अनुप्रयोग स्थापित केले असल्यास ते त्वरित हटवा कारण असेही होऊ शकते की अनुप्रयोग बॅकग्रॉडमध्ये अधिक शक्ती खेचत आहे. अद्याप समस्या कायम राहिल्यास, आपल्याला फोन रीसेट करण्याची आवश्यकता आहे. नुकसान यूएसबी पोर्ट

सर्व मार्गांनी प्रयत्न करूनही, जर आपला फोन स्लो-चार्ज होत असेल तर समस्या आपल्या फोनच्या यूएसबी पोर्टमध्ये असू शकते. बर्‍याच दिवसांपासून फोनचा वापर केल्यामुळे काही वेळा त्यात काही घाण जमा होते किंवा ती आतून खराब होते. या प्रकरणात, आपण ते एकदा स्वच्छ केले पाहिजे आणि तरीही बरे झाले नाही तर पुनर्स्थित करणे चांगले. खराब बॅटरी

या चार मार्गांनी देखील, जर आपला फोन वेगवान चार्ज होत नसेल तर आपणास फोनची बॅटरी बदलण्याची आवश्यकता आहे. कधीकधी बॅटरी कार्यरत राहते परंतु काही अंतर्गत अडचणीमुळे ती चार्जिंग वेगवान होते. या प्रकरणात, त्याऐवजी समस्या सोडविली जाऊ शकते.



