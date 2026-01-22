Cheap Recharge : महागड्या रिचार्जचं टेन्शन संपलं! फक्त 140 रुपयांमध्ये 56GB डेटा; अनलिमिटेड कॉलिंग, पाहा कोणत्या युजर्सना मिळणार फायदा

Vi Low Price Recharge plan : मोबाईल रिचार्जच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर ताण येत आहे. विशेषतः डेटा आणि कॉलिंगसाठी दरमहा मोठी रक्कम खर्च करावी लागत असल्याने अनेक जण सध्या स्वस्त आणि टिकाऊ रिचार्ज पर्यायांच्या शोधात आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर दूरसंचार क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी व्होडाफोन-आयडिया (Vi) ने आपल्या काही ग्राहकांसाठी दिलासा देणारा एक किफायतशीर रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे..Vi कडून सादर करण्यात आलेला हा विशेष रिचार्ज प्लॅन कमी किमतीत अधिक सुविधा देणारा मानला जात आहे. या प्लॅनची किंमत अवघी १४० रुपये ठेवण्यात आली असून या रकमेच्या बदल्यात ग्राहकांना तब्बल 56GB हायस्पीड डेटा दिला जात आहे. सध्याच्या घडीला इतक्या कमी दरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डेटा मिळणे ही बाब अनेक युजर्ससाठी आकर्षण ठरत आहे. विशेषतः ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया वापर, वर्क फ्रॉम होम किंवा ऑनलाइन शिक्षणासाठी जास्त डेटा वापरणाऱ्या ग्राहकांना या प्लॅनचा मोठा फायदा होऊ शकतो..Sunita Williams : 'माझा नवरा मला मारून टाकेल'! सुनीता विल्यम्सना कशाची भीती होती? अंतराळ मिशनला का म्हणल्या अलविदा..खरं कारण आलं समोर.डेटा सुविधेसोबतच या रिचार्ज प्लॅनमध्ये अमर्यादित कॉलिंगची सुविधाही देण्यात आली आहे. म्हणजेच, २८ दिवसांच्या वैधतेदरम्यान ग्राहक कोणत्याही नेटवर्कवर विनामूल्य कॉल करू शकतात. आजच्या काळात कॉलिंग आणि इंटरनेट या दोन्ही सुविधा अत्यावश्यक बनल्या असल्याने एका प्लॅनमध्ये दोन्हींचा समावेश असणे ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात कमी खर्चात २८ दिवसांची संपूर्ण सुविधा मिळणे ही निश्चितच महत्त्वाची बाब मानली जात आहे..12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...तथापि या प्लॅनबाबत एक महत्त्वाची अट आहे. Vi चा हा ‘सुपर सेव्हर’ (Vi Super Saver Recharge) रिचार्ज प्लॅन सर्व ग्राहकांसाठी खुला नाही. कंपनीने ही ऑफर निवडक वापरकर्त्यांसाठीच उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक Vi ग्राहकाला हा प्लॅन दिसेलच असे नाही. रिचार्ज करण्यापूर्वी संबंधित ग्राहकांनी आपल्या मोबाईल नंबरवर ही ऑफर उपलब्ध आहे की नाही याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे..यासाठी ग्राहक Vi चे अधिकृत मोबाइल ॲप किंवा कंपनीची वेबसाइट वापरू शकतात. जर ही ऑफर उपलब्ध असेल, तर कमी खर्चात जास्त सुविधा मिळवण्याची ही एक उत्तम संधी ठरू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत Vi चा हा प्लॅन अनेक ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.