Vi Recharge : आज करा रिचार्ज, मग डायरेक्ट 12 महिन्यानंतर..फ्री मिळेल 50GB जास्त डेटा; पूर्ण वर्ष कॉलिंग, काय आहे ही स्पेशल ऑफर?

व्होडाफोन-आयडिया (Vi) कंपनीने आपल्या ग्राहकांसाठी एक विशेष रिचार्ज प्लॅन आणला आहे. हा प्लॅन अशा ग्राहकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे ज्यांना वारंवार रिचार्ज करण्याच्या कटकटीतून मुक्त व्हायचे आहे. एकदा हा रिचार्ज केल्यानंतर ग्राहकांना पूर्ण ३६५ दिवसांची, म्हणजेच एका वर्षाची वैधता मिळते. यामुळे ग्राहकांना थेट पुढच्या वर्षी याच तारखेला पुन्हा रिचार्ज करावा लागेल ज्यामुळे वर्षभर अखंडित सेवा सुनिश्चित होते.३४९९ रुपयांच्या या प्लॅनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात मिळणारा प्रचंड डेटामुळे होणारा फायदा. ग्राहकांना दररोज 1.5 GB हायस्पीड डेटा मिळतोच, परंतु विशेष ऑफर अंतर्गत कंपनी जास्तीचा 50 GB डेटा पूर्णपणे मोफत देत आहे . हा अतिरिक्त डेटा विशिष्ट कालावधीसाठी (साधारण ९० दिवस) उपलब्ध असतो, जो तुमचा दैनंदिन कोटा संपल्यानंतर वापरता येतो. इंटरनेटचा अधिक वापर करणाऱ्या युझर्ससाठी ही एक पर्वणीच ठरत आहे. .Video : तुला मरेपर्यंत मारेन! मुंबईच्या रिक्षा चालकाने महिलेला रात्री धमकावलं..रिक्षा अंगावर घालायला गेला अन्...व्हिडिओ व्हायरल.डेटासोबतच या प्लॅनमध्ये वर्षभर कोणत्याही नेटवर्कवर अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंगची सुविधा दिली जाते. तसेच दररोज 100 मोफत sms पाठवण्याची सोयही उपलब्ध आहे. इतकेच नाही तर पात्र ग्राहकांना अनलिमिटेड 5G डेटाचा लाभही घेता येतो, जो हायस्पीड ब्राउझिंग आणि स्ट्रीमिंगसाठी उत्तम आहे. यामुळे ग्राहकांना कॉल आणि मेसेजसाठी वेगळे पैसे खर्च करण्याची गरज उरत नाही. .Viral Video : बॉम्बसारखा फुटला मोटोरोलाचा मोबाईल; जीन्सच्या खिशातच झाला स्फोट, पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.या प्लॅनमध्ये 'हिरो अनलिमिटेड' (Hero Unlimited) अंतर्गत काही अतिरिक्त फायदेही समाविष्ट आहेत. यात 'बिंज ऑल नाईट' (Binge All Night) ऑफर मिळते, ज्यामध्ये रात्री १२ ते सकाळी ६ या वेळेत कितीही डेटा वापरल्यास तो मुख्य डेटा पॅकमधून कापला जात नाही. तसेच 'वीकेंड डेटा रोलओव्हर'च्या (Weekend Data Rollover) मदतीने तुम्ही सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान वाचलेला डेटा शनिवारी आणि रविवारी वापरू शकता. सोबतच 'डेटा डिलाईट' (Data Delights) अंतर्गत दरमहा 2GB बॅकअप डेटा आणि Vi Movies & TV चे मोफत सबस्क्रिप्शनही दिले जाते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.