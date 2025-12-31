विज्ञान-तंत्र

Vi Recharge : आज करा रिचार्ज, मग डायरेक्ट 12 महिन्यानंतर..फ्री मिळेल 50GB जास्त डेटा; पूर्ण वर्ष कॉलिंग, काय आहे ही स्पेशल ऑफर?

Overview of the Vi ₹3499 Yearly Recharge Plan : पुन्हा पुन्हा रिचार्जची कटकट संपली; Vi चा वर्षभराचा स्वस्त प्लॅन लाँच झालाय
Saisimran Ghashi
व्होडाफोन-आयडिया (Vi) कंपनीने आपल्या ग्राहकांसाठी एक विशेष रिचार्ज प्लॅन आणला आहे. हा प्लॅन अशा ग्राहकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे ज्यांना वारंवार रिचार्ज करण्याच्या कटकटीतून मुक्त व्हायचे आहे. एकदा हा रिचार्ज केल्यानंतर ग्राहकांना पूर्ण ३६५ दिवसांची, म्हणजेच एका वर्षाची वैधता मिळते. यामुळे ग्राहकांना थेट पुढच्या वर्षी याच तारखेला पुन्हा रिचार्ज करावा लागेल ज्यामुळे वर्षभर अखंडित सेवा सुनिश्चित होते

