New Recharge Plan: फक्त ३५ रुपयांत दोन OTT प्लॅटफॉर्म! नवा रिचार्ज पाहून ग्राहकही थक्क, दिवाळीसाठी खास सुविधा काय?

कमी खर्चात अधिक सुविधा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मोबाईल ग्राहकांसाठी व्होडाफोन आयडियाने (Vi) नवीन रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे. कंपनीने आपल्या प्रीपेड पोर्टफोलिओमध्ये अवघ्या ३५ रुपयांचे डेटा व्हाउचर समाविष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, या प्लॅनची वैधता सात दिवसांची असली तरी त्यासोबत मिळणाऱ्या ओटीटी सुविधांचा लाभ तब्बल २८ दिवस घेता येणार आहे. याशिवाय, कंपनीने निवडक टेलिकॉम सर्कलमधील ग्राहकांसाठी १४२, १५६ आणि १५८ रुपयांचे तीन नवीन व्हॉइस-ओन्ली प्लॅनही उपलब्ध केले आहेत..Vi च्या ३५ रुपयांच्या रिचार्जमध्ये काय मिळणार?टेलिकॉमटॉकच्या अहवालानुसार, व्होडाफोन आयडियाचा ३५ रुपयांचा नवीन प्लॅन हा डेटा व्हाउचर प्रकारातील आहे. या रिचार्जची वैधता सात दिवस असून, त्याची प्रतिदिन किंमत अवघी पाच रुपये पडते. मात्र, या प्लॅनमध्ये नियमित सेवा वैधता मिळत नाही. तसेच, व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएसची सुविधाही देण्यात आलेली नाही.या रिचार्जमध्ये एकूण १ जीबी डेटा मिळतो. ग्राहकांना हा डेटा सात दिवसांच्या कालावधीत आपल्या गरजेनुसार वापरता येईल. संपूर्ण डेटा एकाच दिवशी वापरण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. मात्र, सात दिवसांची मुदत संपल्यानंतर शिल्लक राहिलेला डेटा आपोआप संपुष्टात येईल..दोन प्रीमियम ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा २८ दिवसांसाठी ॲक्सेसया ३५ रुपयांच्या प्लॅनचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यासोबत मिळणारी ओटीटी सुविधा. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवरील माहितीनुसार, ग्राहकांना २८ दिवसांसाठी दोन प्रीमियम ओटीटी प्लॅटफॉर्म वापरण्याची संधी मिळते. यासाठी ग्राहकांना Vi Movies & TV ॲपवर जाऊन आपल्या आवडीचे कोणतेही दोन ओटीटी प्लॅटफॉर्म निवडता येतील. त्यानंतर या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरील मनोरंजनात्मक कंटेंटचा २८ दिवस लाभ घेता येईल. म्हणजेच, सात दिवसांच्या वैधतेचे डेटा व्हाउचर असले तरी ओटीटी सुविधेचा कालावधी चार आठवड्यांचा आहे..ChatGPT मध्ये आता तयार करता येणार ॲनिमेटेड GIF; स्वतःच्या फोटोला द्या नवा लूक.Vi चे तीन नवीन व्हॉइस-ओन्ली रिचार्ज प्लॅनदरम्यान, व्होडाफोन आयडियाने निवडक टेलिकॉम सर्कलमधील ग्राहकांसाठी १४२ रुपये, १५६ रुपये आणि १५८ रुपयांचे तीन नवीन प्रीपेड व्हाउचरही सादर केले आहेत. या प्लॅनच्या किमती वेगवेगळ्या सर्कलनुसार बदलू शकतात. तिन्ही प्लॅनमध्ये इंटरनेट डेटाचा लाभ दिलेला नाही. मात्र, अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग आणि ३०० एसएमएसची सुविधा उपलब्ध आहे.१४२ रुपयांचा प्लॅनया रिचार्जमध्ये ग्राहकांना २८ दिवसांची सेवा वैधता मिळते. त्यासोबत कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग आणि एकूण ३०० एसएमएस पाठवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. या प्लॅनमध्ये इंटरनेट डेटा मिळत नाही..१५६ रुपयांचा प्लॅन१५६ रुपयांच्या व्हाउचरमध्ये ३० दिवसांची सेवा वैधता देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग आणि एकूण ३०० एसएमएस मिळतात. या प्लॅनमध्येही डेटा सुविधा समाविष्ट नाही..१५८ रुपयांचा प्लॅनकंपनीच्या १५८ रुपयांच्या नवीन प्रीपेड प्लॅनमध्ये पूर्ण एका महिन्याची वैधता देण्यात आली आहे. यासोबत सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि एकूण ३०० एसएमएस मिळतात. या प्लॅनची वैशिष्ट्ये १५६ रुपयांच्या प्लॅनसारखीच असून, मुख्य फरक वैधतेच्या कालावधीचा आहे. त्यामुळे Vi च्या नवीन रिचार्ज पर्यायांमध्ये ग्राहकांना डेटा आणि ओटीटीसह स्वतंत्र व्हॉइस-ओन्ली प्लॅनचाही पर्याय उपलब्ध झाला आहे..Diwali Online Shopping: दिवाळीत बंपर डिस्काउंटच्या नावाखाली होतेय फसवणूक! 'हे' सायबर फ्रॉड माहीत असलेच पाहिजेत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.