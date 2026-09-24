Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत...

Vivo S2 FE 5G India Launch: स्मार्टफोन जगतातील आघाडीची कंपनी 'वीवो' (Vivo) भारतीय बाजारात आपली पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी एकामागोमाग एक दमदार 5G फोन्स लाँच करत आहे. अलिकडेच S-सीरीजचा नवा फोन सादर केल्यानंतर, कंपनी आता या मालिकेतील आणखी एक 5G स्मार्टफोन 'Vivo S2 FE' लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. हा फोन Vivo V80 सोबत ६ ऑक्टोबरला भारतीय बाजारात धडकण्याची दाट शक्यता आहे.जरी कंपनीने अजून या फोनच्या अधिकृत लाँचची तारीख आणि फीचर्स जाहीर केले नसले, तरी लीक झालेल्या माहितीनुसार यात तब्बल 10,000 mAh ची बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्ले पाहायला मिळू शकतो..Vivo S2 FE 5G चे फीचर्स1.5K AMOLED डिस्प्ले: रिपोर्ट्सनुसार, या फोनमध्ये 6.83 इंच आकाराचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. यामध्ये 120Hz पर्यंतचा हाय-रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिळेल, ज्यामुळे गेमिंग आणि व्हिडिओ व्ह्यूइंगचा अनुभव अत्यंत स्मूथ होईल. तसेच सुरक्षेसाठी यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळण्याची शक्यता आहे.दमदार परफॉर्मन्स अन् प्रोसेसर: मल्टीटास्किंग आणि वेगवान परफॉर्मन्ससाठी या डिव्हाइसमध्ये MediaTek Dimensity 7300e हा शक्तिशाली चिपसेट दिला जाऊ शकतो. यात 8GB पर्यंत LPDDR4X RAM आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेजचा पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .50MP ड्युअल कॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप दिला जाऊ शकतो. यात 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि 2MP चा दुय्यम सेन्सर समाविष्ट असेल. तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 32MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे.10,000 mAh ची बॅटरी: या फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील 10,000mAh क्षमतेची बॅटरी. यासोबतच फोन फास्ट चार्ज करण्यासाठी 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. धुळीपासून आणि पाण्यापासून सुरक्षिततेसाठी यात IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळण्याची शक्यता आहे..संभाव्य किंमत आणि उपलब्धताकिंमत: सुरुवातीच्या रिपोर्ट्सनुसार, Vivo S2 FE 5G ची किंमत भारतीय बाजारात 40,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.उपलब्धता: 6 ऑक्टोबरला लाँच झाल्यानंतर हा फोन वीवोच्या अधिकृत वेबसाईटसह अॅमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि प्रमुख रिटेल स्टोअर्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध केला जाईल..Oppo Smartphone: 7000mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले! 16 सप्टेंबरला लाँच होतोय Oppo चा सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन! किंमत फक्त... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.