Vivo T5 Pro 5G भारतातला सगळ्यांत स्लिम स्मार्टफोन लॉन्च; चक्क 9020mAh बॅटरी, दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त...

स्मार्टफोन प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! विवो कंपनीने आज भारतात Vivo T5 Pro 5G हा नवीन मिडरेंज स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. हा फोन खास त्याच्या 9020 mAh बॅटरीसाठी प्रसिद्ध आहे. एवढी मोठी बॅटरी असूनही फोन फक्त 8.25 मिलिमीटर जाड आहे. म्हणजे हा 9020 mAh बॅटरी असलेला जगातील सर्वात स्लिम फोन ठरला आहे. आता फोन कमी चार्ज करूनही पूर्ण दिवस सहज चालेल.डिस्प्ले आणि फीचर्सया फोनमध्ये 6.83 इंचाचा सुंदर 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे. यात 144 Hz रिफ्रेश रेट आणि 5000 nits पर्यंत ब्राइटनेस मिळते. यामुळे गेमिंग, व्हिडिओ पाहणे आणि स्क्रोलिंग करणे अत्यंत स्मूथ आणि मजेदार होते. रंग खूप तेजस्वी आणि स्पष्ट दिसतात. फोनच्या आत स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 प्रोसेसर आहे. हा 4 नॅनोमीटर चिपसेट आहे ज्यामुळे मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन कामे एकदम फास्ट होतात. यासोबत अॅड्रिनो 810 GPU आहे. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित ओरिजिनओएस 6 वर चालतो. सुरक्षेसाठी इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरही दिले आहे.कॅमेराकॅमेरा सेक्शनमध्ये 50 MP मुख्य सेन्सर (Sony IMX882) आणि 2 MP डेप्थ सेन्सर असलेला ड्युअल रिअर सेटअप आहे. 32 MP सेल्फी कॅमेरा आहे. तुम्ही 4K व्हिडिओ सहज रेकॉर्ड करू शकता. फोटो खूप स्पष्ट आणि सुंदर येतात.बॅटरी 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की फोन 37 मिनिटांत 50 टक्के चार्ज होतो. याशिवाय IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळते.किंमत आणि उपलब्धता8 GB+ 128 GB: 29,999 रुपये8 GB+ 256 GB: 33,999 रुपये12 GB+ 256 GB: 39,999 रुपये.ऑफर्स आणि रंगफोन ग्लेशियर ब्लू आणि कॉस्मिक ब्लॅक रंगात उपलब्ध आहे. विक्री 21 एप्रिलपासून सुरू होईल. फ्लिपकार्ट, विवो इंडिया ई-स्टोअर आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर मिळेल. लाँच ऑफरमध्ये 3000 रुपये इन्स्टंट कॅशबॅकही मिळणार आहे.जर तुम्हाला लांब बॅटरी, स्लिम डिझाइन, स्मूथ डिस्प्ले आणि चांगला परफॉर्मन्स हवा असेल तर Vivo T5 Pro 5G हा उत्तम पर्याय आहे. एकदा वापरून पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल.