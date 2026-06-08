Vivo V70 Lite 5G झाला लॉन्च! 6500mAh ची दमदार बॅटरी; 90W फास्ट चार्जिंग, मिडरेंज बजेटचा नवा किंग, किंमत फक्त...

विवोने आपल्या V सीरीजमध्ये एक नवा दमदार खेळाडू आणला आहे. मिडरेंज बजेट फोन शोधणाऱ्यांसाठी हा फोन खास तयार करण्यात आला आहे. दिसायला आकर्षक आणि आतून पावरफुल अशा यास्मार्ट फोनने मार्केटमध्ये धूमाकुळ घालण्याची तयारी केली आहे. चला या नव्या फोनबद्दल जाणून घेऊया...V70 Lite 5G चा भव्य लाँचविवोने आपला नवा मिडरेंज स्मार्टफोन Vivo V70 Lite 5G संयुक्त अरब अमिरात (UAE) मध्ये लाँच केला आहे. हा फोन जुना V60 Lite चा अपग्रेडेड व्हर्जन आहे. बाहेरून तो पूर्वीप्रमाणेच छान दिसतो पण आतून पूर्णपणे नवीन आणि सुपर फास्ट बनवला गेला आहे..AI सांगणार कोणता कॉल आहे फेक! Google ने आणलं कमाल स्कॅम डिटेक्शन फीचर; वॉइस क्लोन अन् फसव्या कॉल्सची खैर नाही.अमोलेड डिस्प्लेया फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 6.77 इंचाचा मोठा AMOLED डिस्प्ले. यात FHD+ रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेट दिले आहेत. स्क्रीन 3000 nits पर्यंत ब्राइट होऊ शकते. म्हणजे कडक उन्हातही फोन वापरताना स्क्रीन अगदी स्पष्ट आणि रंगीबेरंगी दिसेल. व्हिडिओ पाहणे, गेम खेळणे किंवा सोशल मीडिया स्क्रोल करणे यात खूप मजा येईल..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.पावरफुल प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्सफोनमध्ये MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा चिपसेट आधीच्या मॉडेलपेक्षा खूप वेगवान आहे. ॲप्स पटकन उघडतात, मल्टीटास्किंग सहज होते आणि गेमिंगही स्मूथ जाते. 8GB रॅमसह 128GB किंवा 256GB स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यामुळे फोटो, व्हिडिओ आणि ॲप्स साठवायला कधीही जागा कमी पडणार नाही..कॅमेराफोटोग्राफी प्रेमींसाठी Vivo V70 Lite 5G मध्ये 50MP Sony IMX882 मुख्य कॅमेरा आणि 8MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 32MP फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळी चांगले फोटो आणि व्हिडिओ काढता येतील..Bajaj Best Mileage Bikes : मार्केटमध्ये एक दमदार बाईक! 100 कि.मी. मायलेज अन् 91 हजार किंमत, पेट्रोलचं टेन्शन दूर.बॅटरीसगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 6500mAh ची मोठी बॅटरी. यामुळे फोन पूर्ण दिवस सहज चालतो. आणि 90W फास्ट चार्जिंगमुळे फोन लवकर चार्ज होतो. ऑफिस, कॉलेज किंवा ट्रॅव्हलिंगमध्ये बॅटरीची चिंता करावी लागणार नाही..इतर फीचर्स आणि किंमतफोन Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर चालतो. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि IP65 रेटिंगमुळे तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. UAE मध्ये 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत AED 1,099 (अंदाजे 28,636 रुपये) तर 8GB + 256GB ची किंमत AED 1,299 (अंदाजे 33,847 रुपये) आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.