विज्ञान-तंत्र

Vivo V70 Lite 5G झाला लॉन्च! 6500mAh ची दमदार बॅटरी; 90W फास्ट चार्जिंग, मिडरेंज बजेटचा नवा किंग, किंमत फक्त...

V70 Lite 5G मोबाईल मार्केटमध्ये आलाय. 6500mAh मोठ्या बॅटरीसह 90W वेगवान चार्जिंग आणि सुंदर 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह हा मिडरेंज बजेट फोन सर्वांना आकर्षित करणार आहे.
Vivo V70 Lite 5G Specifications and Features

Vivo V70 Lite 5G Specifications and Features

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

विवोने आपल्या V सीरीजमध्ये एक नवा दमदार खेळाडू आणला आहे. मिडरेंज बजेट फोन शोधणाऱ्यांसाठी हा फोन खास तयार करण्यात आला आहे. दिसायला आकर्षक आणि आतून पावरफुल अशा यास्मार्ट फोनने मार्केटमध्ये धूमाकुळ घालण्याची तयारी केली आहे. चला या नव्या फोनबद्दल जाणून घेऊया..

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