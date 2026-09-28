Vivo X Fold 6 ची भारतात एन्ट्री! 'या' दिवशी होणार लाँच; 200MP कॅमेरा अन् 7000mAh बॅटरीसह मिळणार दमदार फीचर्स!

Vivo X Fold 6 to Launch Soon in India: फोल्डेबल स्मार्टफोन प्रेमींसाठी एक मोठी आणि उत्सुकता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. Vivo कंपनीचा लेटेस्ट प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold 6 लवकरच भारतीय बाजारात पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. चिनी बाजारात यशस्वी लाँचनंतर आता हा स्मार्टफोन भारतासह जागतिक बाजारात लाँच केला जाणार आहे.प्रसिद्ध टीपस्टर अभिषेक यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा स्मार्टफोन जागतिक लाँचनंतर फक्त 5 दिवसांत भारतात सादर केला जाईल. Vivo X Fold 5 चा उत्तराधिकारी म्हणून हा फोन बाजारात आणला जात आहे..भारतात कधी अन् कोणत्या वेळेत होणार लाँच?Vivo X Fold 6 चे जागतिक लाँच 1 October ला होणार असून, त्यानंतर 6 October ला दुपारी 12:00 PM वाजता हा फोन भारतात अधिकृतपणे लाँच केला जाईल.स्टोरेज व्हेरियंट्स: भारतीय व्हेरियंट 12GB RAM + 256GB आणि 12GB RAM + 512GB अशा दोन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो.कलर ऑप्शन्स: हा फोन Prism Black आणि Nebula Teal या दोन आकर्षक रंगांमध्ये सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.ऑपरेटिंग सिस्टम: चिनी मॉडेलमध्ये OriginOS 6 Fold देण्यात आले होते, तर ग्लोबल अन् इंडियन व्हर्जनमध्ये अद्ययावत OriginOS 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मिळण्याची शक्यता आहे..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .डिस्प्ले अन् डिझाईनची वैशिष्ट्येVivo X Fold 6 मध्ये अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाचा डिस्प्ले आणि मजबूत डिझाईन देण्यात आले आहे.मुख्य डिस्प्ले: 8.02-inch चा फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो.कव्हर डिस्प्ले: बाहेरच्या बाजूला 6.51-inch चा AMOLED स्क्रीन देण्यात आला आहे.धूळ अन् पाण्यापासून संरक्षण: फोनला धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी IP58 + IP59 रेटिंग देण्यात आली आहे.वजन अन् साईज: अनफोल्ड केल्यावर याची जाडी फक्त 4.40mm आणि फोल्ड केल्यावर 9.40mm राहते. या फोनचे वजन सुमारे 228g आहे..प्रोसेसर, कॅमेरा अन् दमदार बॅटरीस्मार्टफोनच्या परफॉर्मन्स आणि फोटोग्राफीसाठी यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.प्रोसेसर: या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 9500 Super चिपसेट आणि ARM Mali G1-Ultra GPU देण्यात आला आहे.200MP कॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीसाठी Zeiss-tuned ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप मिळतो. यात 200MP (f/1.68) मुख्य कॅमेरा, 50MP अल्ट्रा-वाईड अँगल कॅमेरा आणि 100x डिजिटल झूमसह 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे.सेल्फी कॅमेरा: व्हिडिओ कॉलिंग आणि सेल्फीसाठी आतल्या आणि बाहेरच्या दोन्ही स्क्रीनवर 20MP चे दोन फ्रंट कॅमेरे मिळतात.7000mAh बॅटरी: फोनला पॉवर देण्यासाठी 7000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 80W वाईड फास्ट चार्जिंग आणि 40W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते..किंमत किती असू शकते?चीनमध्ये Vivo X Fold 6 ची सुरुवातीची किंमत CNY 7,999 (सुमारे Rs 1.05 lakh) ठेवण्यात आली होती. भारतीय बाजारातील अधिकृत किंमत आणि ऑफर्सची माहिती 6 October ला लाँचदरम्यान स्पष्ट होईल..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.