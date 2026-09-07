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Vivoचा मोठा धमाका! Vivo Y31t 5G ची किंमत झाली फक्त 24,695; Flipkart वर खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी...

Vivo Y31t 5G Discount Offer on Flipkart: फ्लिपकार्टवर Vivo Y31t 5G वर मिळतोय तब्बल 15,000 चा डिस्काउंट; स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि IP69 रेटिंगसह तगडे फीचर्स...
Vivo Y31t 5G Discount Offer on Flipkart: 7,200mAh Battery Smartphone Under Rs 25,000

Vivo Y31t 5G Discount Offer on Flipkart: 7,200mAh Battery Smartphone Under Rs 25,000

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Vivo Y31t 5G Deal: जर तुम्ही २५,००० रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये दमदार बॅटरी बॅकअप असलेला नवीन 5G स्मार्टफोन शोधत असाल, तर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Flipkart वर एक आकर्षक ऑफर उपलब्ध झाली आहे. Vivo चा दमदार 5G स्मार्टफोन Vivo Y31t 5G सध्या मोठ्या सवलतीसह विकला जात आहे. या फोनमध्ये तब्बल 7,200mAh ची मोठी बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि 6.75-इंचचा डिस्प्ले यांसारखे प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत.

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