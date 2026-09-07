Vivoचा मोठा धमाका! Vivo Y31t 5G ची किंमत झाली फक्त 24,695; Flipkart वर खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी...

Vivo Y31t 5G Deal: जर तुम्ही २५,००० रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये दमदार बॅटरी बॅकअप असलेला नवीन 5G स्मार्टफोन शोधत असाल, तर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Flipkart वर एक आकर्षक ऑफर उपलब्ध झाली आहे. Vivo चा दमदार 5G स्मार्टफोन Vivo Y31t 5G सध्या मोठ्या सवलतीसह विकला जात आहे. या फोनमध्ये तब्बल 7,200mAh ची मोठी बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर आणि 6.75-इंचचा डिस्प्ले यांसारखे प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत..फ्लिपकार्ट ऑफर्स अन् डिस्काउंट डिटेल्सएमआरपी अन् डील्स: Flipkart वर Vivo Y31t 5G ची मूळ किंमत ₹39,999 आहे. पण सध्या कोणत्याही बँकेच्या ऑफरशिवाय हा फोन थेट ₹25,995 मध्ये उपलब्ध आहे.बँक डिस्काउंट: Flipkart Axis Bank किंवा Flipkart SBI क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यास ग्राहकांना ₹1,300 ची अतिरिक्त सूट मिळते, ज्यामुळे फोनची प्रभावी किंमत फक्त ₹24,695 वर येते.एक्सचेंज अन् ईएमआय: जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज केल्यास युजर्सना ₹24,600 पर्यंतचे एक्सचेंज मूल्य मिळू शकते. तसेच हा फोन दरमहा ₹914 च्या सुलभ EMI वर खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे..Vivo V80 Lite: 10,000 mAh बॅटरीसह MediaTek प्रोसेसर अन् तगडा कॅमेरा; 3 सप्टेंबरला लाँच होतोय Vivoचा 5G स्मार्टफोन! .डिस्प्ले, प्रोसेसर अन् परफॉर्मन्सडिस्प्ले: फोनमध्ये 6.75-इंच HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला असून तो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,250 nits पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो.प्रोसेसर अन् स्टोरेज: हा स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसरवर चालतो. यामध्ये 6GB LPDDR4x RAM आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 इनबिल्ट स्टोरेज देण्यात आले आहे.ऑपरेटिंग सिस्टीम: डिव्हाइस Android 16 वर आधारित OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टीमवर कार्य करते..कॅमेरा, बॅटरी अन् वॉटरप्रूफ प्रोटेक्शनकॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीसाठी बॅक पॅनेलवर 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा आणि 2MP चा बोकेह कॅमेरा असा ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 8MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळतो.बॅटरी: फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात दिलेली 7,200mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी 44W फास्ट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते.सुरक्षा अन् इतर फीचर्स: सुरक्षिततेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि धूळ-पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP68 + IP69 रेटिंग दिलेली आहे..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.