'Vivo Y600' लवकरच होतोय लाँच! 10,000mAh बॅटरी अन् 50 MP कॅमेरा; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये फोनच्या नावाची नोंद...

Vivo Y600 Massive Battery Phone: स्मार्टफोन बाजारात खळबळ उडवून देण्यासाठी टेक ब्रँड विव्हो (Vivo) आपला एक अत्यंत दमदार आणि नवा स्मार्टफोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. Vivo Y600 असे या आगामी फोनचे नाव असून, यातील तब्बल 10,000mAh क्षमतेची महाकाय ब्ल्यूव्होल्ट (BlueVolt) बॅटरी हे या फोनचे सर्वात मोठे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. विशेष म्हणजे, लाँचिंगपूर्वीच या फोनने आपल्या पॉवरफुल बॅटरीबॅकअपच्या जोरावर थेट 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' (Guinness World Records) मध्ये आपले नाव नोंदवले आहे..सलग ३२ तास लाईव्ह स्ट्रीमिंगचा रेकॉर्डविव्होने आपल्या नवीन पिढीच्या बॅटरी तंत्रज्ञानाची (Battery Technology) अत्यंत कठोर चाचणी घेतली आहे. या अधिकृत चाचणीदरम्यान, Vivo Y600 स्मार्टफोनने एकाच चार्जमध्ये सलग ३२ तासांपेक्षा जास्त वेळ अखंडित लाईव्ह स्ट्रीमिंग यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे.स्मार्टफोनच्या इतिहासातील ही एक अभूतपूर्व कामगिरी मानली जात आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा फोन एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर सामान्य वापरात सहजपणे ३ ते ४ दिवस आरामात चालणार आहे. वारंवार प्रवास करणाऱ्या युजर्ससाठी आणि गेमिंगप्रेमींसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो..Vivo X Fold 6 ची भारतात एन्ट्री! 'या' दिवशी होणार लाँच; 200MP कॅमेरा अन् 7000mAh बॅटरीसह मिळणार दमदार फीचर्स!.कॅमेरा आणि डिझाईनची वैशिष्ट्येफक्त पॉवरफुल बॅटरीच नव्हे, तर हा फोन आकर्षक लूक आणि उत्तम कॅमेरा सेटअपसह बाजारात येत आहे-कॅमेरा सेटअप: फोनच्या मागील बाजूस ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सेल चा मुख्य प्रायमरी लेन्स समाविष्ट आहे. यादरम्यान उच्च दर्जाचे आणि स्पष्ट फोटो काढता येणार आहेत.डिझाईन: आजच्या आधुनिक ट्रेंण्डनुसार फोनला स्लीक आणि फ्लॅट फ्रेम डिझाईन देण्यात आली आहे, ज्यामुळे एवढी मोठी बॅटरी असूनही हा फोन हातात धरण्यास अत्यंत सुटसुटीत वाटेल.रंग पर्याय: हा स्मार्टफोन प्रामुख्याने आकर्षक ब्ल्यू आणि व्हाईट अशा दोन सुंदर रंगांच्या पर्यायांमध्ये ग्राहकांसाठी उपलब्ध केला जाईल..लाँचिंग आणि उपलब्धताविव्हो कंपनी हा बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन आगामी 30 ऑक्टोबर 2026 ला अधिकृतपणे चीनच्या बाजारपेठेत लाँच करणार आहे. तसेच, या फोनचे प्री-ऑर्डर्स 26 ऑक्टोबर 2026 पासूनच सुरू झाले आहेत.कंपनीने या फोनच्या जागतिक बाजारपेठेतील आणि भारतामधील लाँचिंगबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. फोनची किंमत किती असेल, याचा खुलासा 30 ऑक्टोबरच्या लाँच इव्हेंटमध्येच होईल. पण, विव्होची वाय (Y) सिरीज ही प्रामुख्याने बजेट आणि मिड-रेंज श्रेणीसाठी ओळखली जात असल्याने, या महाकाय बॅटरी फोनची किंमत ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी असेल अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे..Phone मध्ये अचानक जाहिरातींचा भडिमार होतोय? वेळीच व्हा सावध! 'या' ५ उपायांनी शोधा फोनमधील बिघाड....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.