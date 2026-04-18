Washing Machine Safety : वॉशिंग मशीन वापरताना अजिबात करू नका 'या' 2 चुका, नाहीतर घरात शॉर्टसर्किट होऊन लागू शकते आग

ओल्या हातांनी प्लगला स्पर्श करणे आणि पाण्याचा संपर्कवॉशिंग मशीन हे पाणी आणि वीज या दोन्हीवर चालणारे उपकरण आहे, त्यामुळे येथे सर्वाधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असते. अनेकदा आपण ओल्या कपड्यांना हात लावल्यानंतर किंवा बादलीतून पाणी भरताना त्याच ओल्या हातांनी मशीनचे बटण चालू किंवा बंद करतो. ही सर्वात मोठी चूक आहे. जर मशीनच्या वायरमध्ये एखादा छोटा कट असेल किंवा सॉकेटमध्ये ओलावा असेल, तर ओल्या हातांमुळे तुम्हाला तीव्र शॉक बसू शकतो. तसेच, मशीनच्या आजूबाजूला पाणी साचलेले असल्यास ते मोटार किंवा अंतर्गत वायरिंगपर्यंत पोहोचून 'शॉर्ट सर्किट' होण्याचा धोका निर्माण होतो. .मल्टिपल सॉकेट किंवा कमकुवत एक्स्टेंशन कॉर्डचा वापरवॉशिंग मशीनला चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विजेचा प्रवाह लागतो. अनेक घरांमध्ये भिंतीवरील मुख्य पॉवर पॉईंट उपलब्ध नसल्यास लोक साध्या एक्स्टेंशन कॉर्डचा किंवा एकाच सॉकेटमध्ये अनेक प्लग लावून मशीन वापरतात. ही दुसरी सर्वात घातक चूक आहे. कमी क्षमतेची वायर मशीनचा भार सहन करू शकत नाही, ज्यामुळे ती गरम होऊन वितळू लागते. यामुळे वायरला आग लागून ती संपूर्ण घरात पसरू शकते. नेहमी मशीनसाठी १५-१६ एम्पियरचा स्वतंत्र सॉकेट वापरणेच सुरक्षित असते. .वायरिंगचे नुकसान आणि उंदरांचा प्रादुर्भावमशीनच्या मागील बाजूचे वायरिंग अनेकदा आपल्या नजरेआड असते. अनेकदा उंदीर या वायर्स कुरतडतात, ज्यामुळे वायर उघडी पडते. जेव्हा आपण मशीन चालू करतो, तेव्हा या उघड्या वायर्स एकमेकांना स्पर्श करतात किंवा मशीनच्या लोखंडी बॉडीला टेकतात. अशा स्थितीत संपूर्ण मशीनमध्ये वीज उतरते . जर ही वायर जास्त गरम झाली तर प्लास्टिकच्या आवरणाला आग लागते. म्हणूनच, दर काही महिन्यांनी मशीनची वायर तपासून पाहणे आणि ती कुठेही कापलेली किंवा खराब झालेली नाही याची खात्री करणे अनिवार्य आहे. .ओव्हरलोडिंग आणि मशीनची अयोग्य जागामशीनच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कपडे भरल्याने मोटारवर प्रचंड ताण येतो. जेव्हा मोटार क्षमतेपेक्षा जास्त काम करते, तेव्हा ती अतिशय गरम होते. सततच्या ओव्हरलोडिंगमुळे अंतर्गत उपकरणांचे तापमान वाढून आतील वायरिंग जळू शकते, जे आगीचे प्रमुख कारण ठरते. याशिवाय, मशीन बाथरूममध्ये किंवा जिथे सतत पाण्याचे तुषार उडतात अशा ठिकाणी ठेवू नका. मशीन नेहमी कोरड्या आणि हवेशीर जागी असावी, जेणेकरून त्यातील आर्द्रता कमी राहील आणि शॉर्ट सर्किटचा धोका टळेल.