Meta AI : माणूस मेल्यानंतर त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचं काय होतं? मेटा AI ने उघड केलं मोठं रहस्य

जेव्हा एखादा युझर या जगाचा निरोप घेतो, तेव्हा त्याचे सोशल मीडिया अकाऊंट केवळ एक प्रोफाईल राहत नाही, तर तो मेटाच्या डेटाबेससाठी एक 'कोल्ड डेटा' सेट बनतो. मेटा एआय कडे आता असे प्रगत तंत्रज्ञान आहे, जे केवळ युझरच्या निष्क्रियतेवरूनच नाही, तर त्याच्या मित्रवर्तुळातील 'RIP' किंवा 'श्रद्धांजली' यांसारख्या शब्दांच्या वापरातील अचानक वाढीवरून त्या व्यक्तीच्या निधनाचा अंदाज वर्तवू शकते. ही माहिती कुठेही उघडपणे सांगितली जात नाही पण मेटाचे अल्गोरिदम अशा प्रोफाईल्सना आपोआप 'लो प्रायॉरिटी' झोनमध्ये ढकलतात ज्यामुळे जाहिरातींचा खर्च वाचतो आणि सर्व्हरवरील लोड कमी होतो..घोस्ट डेटा आणि एआय ट्रेनिंगएक धक्कादायक रहस्य असे आहे की मृत व्यक्तीचे खाते जरी मेमोरियलाइज्ड झाले तरी त्या व्यक्तीने हयात असताना केलेले सार्वजनिक व्यवहार, लाईक्स आणि कमेंट्स मेटाच्या एआय मॉडेल्सना अधिक मानवी आणि संवेदनशील बनवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. तुमचा डेटा हा एक प्रकारचा 'डिजिटल जीवाश्म' (Digital Fossil) बनतो, जो भविष्यातील मशीन लर्निंगसाठी अत्यंत मोलाचा ठरतो.सेल्फ-डिस्ट्रक्ट मोडमेटा सध्या एका अशा स्मार्ट डिलीशन फिचरवर काम करत आहे, जे केवळ युझरच्या इच्छेनुसार नाही, तर त्याच्या डिजिटल फुटप्रिंट्सच्या विश्लेषणावरून खाते आपोआप बंद करू शकेल. जर एखाद्या खात्यावर ५ ते १० वर्षे कोणतीही हालचाल झाली नाही आणि कायदेशीर वारसाने दावा केला नाही, तर एआय ते खाते कायमचे डेटा डस्टबिनमध्ये पाठवू शकते, जेणेकरून डिजिटल कचरा वाढणार नाही..व्हर्च्युअल रिअॅलिटीमेटाच्या 'मेटाव्हर्स' प्लॅटफॉर्मवर मृत व्यक्तींचे डिजिटल अवतार जिवंत ठेवण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. तुमच्या फोटोंचा आणि व्हिडिओंचा वापर करून एक '3D मेमरी' तयार केली जाऊ शकते. यामुळे भविष्यात नातेवाईक केवळ जुन्या पोस्ट पाहणार नाहीत तर व्हीआर (VR) हेडसेटद्वारे त्या व्यक्तीच्या डिजिटल रूपाशी एका आभासी जगात भेटू शकतील..कायदेशीर गुंतागुंत आणि 'डेटा लॉकर'मेटा एआयने आता एक 'सिक्युअर डेटा लॉकर' संकल्पना आणली आहे. जर युझरने हयात असताना लेगसी कॉन्टॅक्ट सेट केला नसेल तर मेटा अत्यंत कडक प्रायव्हसी नियम पाळते. अगदी जवळच्या नातेवाईकांनाही त्या व्यक्तीचे खाजगी मेसेजेस वाचण्याची परवानगी दिली जात नाही. हे डिजिटल प्रायव्हसी आफ्टर डेथ तत्त्व आता जागतिक स्तरावर एक नवीन कायदेशीर मानक बनत आहे..