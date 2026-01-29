Black Box : विमानाचा ब्लॅक बॉक्स म्हणजे नेमकं काय? छोट्याशा यंत्रातून कशी कळते अपघाताची संपूर्ण माहिती..पाहा अचंबित करणारी टेक्नॉलॉजी

Ajit Pawar Death Latest Updates : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा २८ जानेवारीला बारामती विमानतळावर भीषण अपघात झाला. या दुर्दैवी घटनेत अजित पवारांसह पाच जणांचे निधन झाले. या अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपासाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असलेला 'ब्लॅक बॉक्स'. जो २९ जानेवारीला बारामती विमानतळाच्या परिसरातून यशस्वीरित्या हस्तगत करण्यात आला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) दिलेल्या माहितीनुसार या उपकरणातून मिळणाऱ्या माहितीमुळे अपघाताचे नेमके कारण कळण्यास मोठी मदत होते. .ब्लॅक बॉक्स म्हणजे नेमक काय?'ब्लॅक बॉक्स' (Black box) हे विमानातील एक अत्यंत महत्त्वाचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डिंग उपकरण आहे. नावाप्रमाणे ते काळे नसते. अपघातानंतर मलब्यात सहज शोधता यावे यासाठी ते भडक केशरी (Orange) रंगाचे असते. विमानाचा अपघात झाल्यावर जेव्हा संपूर्ण विमान जळून खाक होते तरीही हा बॉक्स शाबूत राहतो. तांत्रिकदृष्ट्या याचे दोन मुख्य भाग असतात.. फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (FDR) जो विमानाचा वेग, उंची आणि इंजिनची स्थिती नोंदवतो आणि कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर (CVR) जो वैमानिकांचे एकमेकांशी आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी (ATC) झालेले शेवटचे संवाद रेकॉर्ड करतो. .Ajit Pawar Death : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांनो! तांत्रिक बिघाडापासून लाइट ऑन-ऑफपर्यंत; प्लेन क्रॅश होण्यामागे 'ही' 5 सिक्रेट कारणे.कसे काम करते हे तंत्रज्ञान?हे उपकरण विमानातील सर्व हालचालींची आणि ध्वनीची डिजिटल नोंद ठेवते. अजित पवारांचे 'लिअरजेट 45' विमान जेव्हा लँडिंगच्या वेळी धावपट्टीवरून घसरले आणि त्याला आग लागली, तेव्हा शेवटच्या क्षणांपर्यंत विमानात काय घडले याचा सर्व डेटा या बॉक्समध्ये सुरक्षित आहे. या ब्लॅकबॉक्स मध्ये असलेल्या मेमरी चिप्स अत्यंत कडक कोटिंगमध्ये सुरक्षित असतात ज्यावर भीषण आग किंवा पाण्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. तपासादरम्यान तज्ञ या चिप्समधील डेटा रिकव्हर करून अपघातापूर्वीचे वैमानिकांचे शेवटचे शब्द आणि विमानातील तांत्रिक बिघाडाचे विश्लेषण करतात. .अॅपल अन् गुगलच्या नाकाखाली बेकायदेशीर कारवाया सुरू? रिपोर्टमधून खुलासा, ७० कोटी धोकादायक अॅप डाउनलोड; तुमच्या मोबाईलमध्ये आहेत का पाहा.बारामतीमध्ये सापडलेला हा ब्लॅक बॉक्स आता पुढील विश्लेषणासाठी दिल्लीतील विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) आणि मुंबईतील DGCA कडे सोपवण्यात आला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार कमी दृश्यमानता किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाला असावा असे बोलले जात आहे परंतु ब्लॅक बॉक्समधील माहिती उघड झाल्यावरच या घटनेमागचे नेमके कारण समोर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.