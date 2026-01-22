Google Search : काय तुमची नवीन APAAR ID तयार झालीये? Whatsapp वरचा नवा Scam गुगलवर का होतोय ट्रेंड..पाहा एका क्लिकवर

विज्ञान-तंत्र

व्हॉट्सअॅपवर सध्या "तुमचा APAAR ID तयार करण्यात आला आहे" असे मेसेज लोकांना प्राप्त होत असून हा एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक सायबर स्कॅम ठरत आहे. 'अपार' (APAAR - Automated Permanent Academic Account Registry) हा केंद्र सरकारचा विद्यार्थ्यांसाठीचा अधिकृत डिजिटल आयडी आहे, ज्याचा वापर करून सायबर भामटे सर्वसामान्यांची फसवणूक करत आहेत. "तुमचा आयडी यशस्वीरित्या तयार झाला आहे, अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा," अशा स्वरूपाचे मेसेज पाठवून युझर्सना जाळ्यात ओढले जात आहे.

