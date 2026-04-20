Back Button Hijacking : काय आहे मोबाईलचं बॅक बटन दाबून जाळ्यात अडकवण्याचा खेळ? गुगलने करून टाकलं बॅन; कारण वाचून हैराण व्हाल

तुम्ही कधी एखाद्या वेबसाइटवर गेलात, माहिती वाचली आणि मागे जाण्यासाठी बॅक बटन दाबलंत? पण बटन दाबूनही तुम्ही त्या साइटवरच अडकले राहिलात किंवा एखाद्या अनोळखी पेजवर गेलात? ही त्रासदायक समस्या आता संपणार आहे. ही ट्रिक म्हणजे बॅक बटन हायजॅकिंग. काही वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स वापरून ब्राउझरच्या बॅक बटनला नियंत्रित करतात..यामुळे वापरकर्ता मागील पानावर जाऊ शकत नाही. तो त्याच साइटवर अडकतो किंवा जबरदस्तीने जाहिराती, नको असलेल्या पेजेस किंवा सूचना दाखवल्या जातात. यामुळे वापरकर्त्याला फसवणूक वाटते आणि ब्राउझिंगचा अनुभव खराब होतो.गूगलने यावर कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी म्हणते, "वापरकर्त्याचा अनुभव सर्वात महत्त्वाचा आहे." ही युक्ती वापरकर्त्यांचा विश्वास तोडते, त्यांची दिशाभूल करते आणि कधीकधी सुरक्षा व गोपनीयतेवरही परिणाम करते. म्हणून गूगलने आपल्या स्पॅम आणि दुर्भावनापूर्ण पद्धती धोरणात याला स्पष्टपणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे..१५ जून २०२६ पासून हा नियम लागू होईल. त्यानंतर अशा गैरप्रकार करणाऱ्या वेबसाइट्सना दंड होऊ शकतो. त्यांची सर्च रँकिंग कमी होऊ शकते किंवा मॅन्युअल कारवाई होऊ शकते. गूगलने वेबसाइट मालकांना आधीच दोन महिने वेळ दिला आहे, जेणेकरून ते आपल्या साइटमधील अशा स्क्रिप्ट्स काढून टाकू शकतील..वेबसाइट मालकांसाठी सल्ला सोपा आहे बॅक बटनला अडथळा आणणारी कोणतीही युक्ती तात्काळ बंद करा. वापरकर्त्यांना सहज मागे जाण्याची मुभा द्या. ही छोटीशी युक्ती वाटते पण ती लाखो लोकांचा अनुभव बिघडवते. गूगलचा हा निर्णय सर्व इंटरनेट वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता ब्राउझिंग करताना कोणतीही साइट तुम्हाला जबरदस्ती अडकवणार नाही.