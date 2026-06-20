विज्ञान-तंत्र

Claude AI काय आहे? जबरदस्त फीचर्स, कमाल फायदे; तुमच्या रोजच्या कामांना बनवेल एकदम सोपं, मित्रासारखी करेल मदत

Future of AI with Claude by Anthropic : सेकंदात कामे पूर्ण करणारा Claude AI नेमका आहे तरी काय? याचा वापर कसा करायचा, फीचर्स काय आहेत जाणून घ्या
claude ai anthropic features benefits

claude ai anthropic features benefits

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Claude AI हे सध्याच्या काळातील जगातील सर्वात प्रगत आणि मानवासारखा संवाद साधणारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) साधन आहे. प्रसिद्ध तंत्रज्ञान कंपनी 'अँथ्रॉपिक' (Anthropic) ने याची निर्मिती केली असून हे तुमच्याशी एखाद्या हुशार मित्रासारखे गप्पा मारू शकते आणि तुमची कठीण कामे सेकंदात करू शकते.

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