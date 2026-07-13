Trending : आता रात्री होणार नाही अंधार! अंतराळात लागणार ६० फुटांचा आरसा; अमेरिकेच्या प्लॅनने वैज्ञानिक चक्रावले, नेमका विषय काय?

Reflect Orbital : अंधाराची रात्र आता फक्त आठवणीत राहील का? अंतराळातून पृथ्वीवर सूर्यप्रकाश पाठवण्याची अमेरिकेची अनोखी योजना समोर आली आहे. या प्रकल्पामुळे रात्रीच्या वेळीही मोठ्या भागात दिवसासारखा उजेड पडणार आहे. शास्त्रज्ञ मात्र या योजनेमुळे चिंतेत आहेत..कॅलिफोर्नियातील स्टार्टअप ‘रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल’ने ‘एरेंडिल-1’ नावाचा छोटा चाचणी उपग्रह पाठवण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) कडून मंजुरी मिळवली आहे. हा उपग्रह पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत जाईल आणि अवकाशात पोहोचल्यावर एक प्रचंड ६० फूट रुंद चौरस आरसा उघडेल. हा आरसा सूर्याचे किरण वाकवून पृथ्वीवर ५ किलोमीटर परिसरात केंद्रित करेल..Video : जगातला अनोखा विवाहसोहळा! दोन रोबोट्सनी केलं लग्न; खऱ्या वधू-वराप्रमाणे बांधली सात जन्माची गाठ, व्हिडिओ पाहून नेटकरी हैराण.कंपनीचा दावा आहे की, या तंत्रज्ञानामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्प रात्रीही कार्यरत राहतील. सूर्यास्तानंतरही सोलर पॅनेल्स वीज निर्माण करतील. आपत्कालीन बचाव कार्य, रात्रीचे बांधकाम किंवा रस्त्यावरील कामांसाठी हा प्रकाश उपयुक्त ठरेल. भविष्यात हे आरसे आणखी मोठे होतील आणि १०० पौर्णिमांच्या चंद्राएवढा उजेड देतील..कंपनीचे ध्येय भव्य आहे. २०२८ पर्यंत १,००० आणि २०३५ पर्यंत तब्बल ५०,००० असे उपग्रह अवकाशात सोडण्याची त्यांची योजना आहे. मात्र ही योजना फक्त फायद्याची नाही, असे शास्त्रज्ञ सांगत आहेत..Instagram यूजर्ससाठी धोक्याची घंटा! 'ही' सेटिंग बंद न केल्यास Meta AI वापरू शकतो तुमचे पर्सनल फोटो, कसं बंद करायचं पाहा.अमेरिकन ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीने FCC ला पत्र लिहून विरोध दर्शवला आहे. अवकाशातील हे तेजस्वी आरसे दुर्बिणींच्या निरीक्षणात मोठा अडथळा आणतील. रात्रीचा कृत्रिम प्रकाश मानवी झोपेच्या चक्रात, प्राण्यांच्या वर्तनात आणि वनस्पतींच्या जैविक घड्याळात व्यत्यय आणेल. विमानचालक आणि वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होण्याचीही शक्यता आहे..FCC ने स्पष्ट केले की, त्यांची भूमिका केवळ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आणि संचार नियंत्रणाची आहे. अवकाश प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणामांची तपासणी त्यांच्या क्षेत्रात येत नाही.हा पहिला प्रयत्न नाही. १९९३ मध्ये रशियाने ८० फूट आरशाची चाचणी घेतली होती, पण तो प्रकल्प अपयशी ठरला. ‘रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल’चा हा प्रयोग यशस्वी ठरेल की नवीन विवाद निर्माण करेल हे येत्या काळात दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.