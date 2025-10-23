विज्ञान-तंत्र

Whatsapp वर आता अजिबात होणार नाही फसवणूक; आलं एकदम स्ट्राँग सेफ्टी फीचर..आत्ताच पाहा कसं सुरू करायचं, तेही एका क्लिकवर

Whatsapp new security feature : व्हॉट्सअॅपवर नवीन सुरक्षा फीचर्स: फसवणुकीपासून संरक्षणासाठी मेटाची मोठी पावले
Saisimran Ghashi
Updated on

मेटाने व्हॉट्सअॅप आणि मेसेंजरवर ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्व वापरकर्त्यांना ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी नवीन सुरक्षा फीचर आणि जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे. सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी ही पावले उचलली गेली आहेत, कारण फसवणूक करणारे नेहमीच नव्या युक्त्या वापरतात.

whatsapp
Cyber security
online fraud
online scam
Online Scams Awareness

