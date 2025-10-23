Whatsapp वर आता अजिबात होणार नाही फसवणूक; आलं एकदम स्ट्राँग सेफ्टी फीचर..आत्ताच पाहा कसं सुरू करायचं, तेही एका क्लिकवर

मेटाने व्हॉट्सअॅप आणि मेसेंजरवर ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्व वापरकर्त्यांना ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी नवीन सुरक्षा फीचर आणि जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे. सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी ही पावले उचलली गेली आहेत, कारण फसवणूक करणारे नेहमीच नव्या युक्त्या वापरतात..व्हॉट्सअॅपवर नवीन सुरक्षा फीचर्सव्हॉट्सअॅपने व्हिडिओ कॉलदरम्यान स्क्रीन शेअरिंगच्या धोक्यांबाबत सावध करणारी फीचर्स आणली आहेत. जर एखादा अज्ञात व्यक्ती तुम्हाला स्क्रीन शेअर करण्यास सांगत असेल तर व्हॉट्सअॅप तुम्हाला सतर्क करेल. अनेकदा फसवणूक करणारे बँक तपशील किंवा ओटीपी यांसारखी संवेदनशील माहिती मिळवण्यासाठी असे डावपेच वापरतात. याशिवाय, ‘प्रायव्हसी चेकअप’ हे नवे फीचर वापरकर्त्यांना गोपनीयता सेटिंग्ज समजण्यास आणि कोण त्यांना ग्रुपमध्ये जोडू शकते हे ठरवण्यास मदत करते..BhauBij 2025 : भाऊबीज दिवशी अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर तुमच्या घरावर येईल मोठं संकट.मेसेंजरवर मेटा एक नवीन तंत्रज्ञानाची चाचणी घेत आहे, ज्यामुळे संशयास्पद मेसेज आल्यास वापरकर्त्यांना सावध केले जाते. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (AI) चॅट्सचे विश्लेषण केले जाते आणि फसवणुकीची शक्यता असल्यास वापरकर्त्यांना ब्लॉक किंवा तक्रार करण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना फसव्या मेसेजपासून संरक्षण मिळेल..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.जागरूकता आणि प्रशिक्षण मोहिमामेटाने फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर ‘सिक्युरिटी चेकअप’ सुविधा आणली आहे, ज्याद्वारे वापरकर्ते त्यांच्या खात्याच्या सुरक्षेची तपासणी करू शकतात आणि पासवर्ड अपडेटसारख्या सूचना मिळवू शकतात. याशिवाय, दूरसंचार विभागासोबत (DoT) मिळून ‘स्कॅम्स से बचो’ मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बहुभाषिक व्हिडिओ तयार केले गेले आहेत, जे फसवणूक ओळखण्यास आणि त्यापासून वाचण्यास मदत करतात. .‘सक्षम सिनिअर’ हा उपक्रम ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल जगात आत्मविश्वासाने वावरता यावे यासाठी प्रशिक्षण देतो. यात तंत्रज्ञान वापर, फसवणूक प्रतिबंध आणि चुकीच्या माहितीपासून सावध राहण्याचे धडे दिले जातात. या उपाययोजनांमुळे ज्येष्ठ नागरिक डिजिटल विश्वात सुरक्षित राहू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.