'या' स्मार्टफोनमधून व्हॉट्सअॅप होणार गायब; यात तुमचा मोबाईल आहे का?

नवी दिल्ली : आपल्या दैनंदिन आयुष्यातला अविभाज्य घटक बनललेले व्हॉट्अॅप बंद झाले तर काय होईल? असा कधी विचार केलाय का? नाही ना... मग आता असा विचार करायला सुरवात करा. कारण आता काही स्मार्टफोनमधून व्हॉट्सअॅप बंद होणार आहे. त्यामुळे तुमच्या फोनमधून व्हॉट्सअॅप बंद होणार का हे आताच तपासून बघा.

व्हॉट्सअॅप हे अॅप्लिकेशन आता अॅपलच्या iOS8 या ऑपरेटींग सिस्टीमवर चालणार नाही, अशी माहिती WABetaInfo यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे. या फोनमध्ये व्हॉट्सअॅप सुरू असेल व ते अनइन्स्टॉल केले तर ते पुन्हा इन्स्टॉल होणार नाही. कारण जुन्या सिस्टीमवर असलेले iOS8 वर व्हॉट्सअॅप चालत असून याची कॅपेबिलिटी 1 फेब्रुवारी 2020मध्ये संपेल.

No support for iOS 8!

You can still use WhatsApp on iOS 8, but if you reinstall the app, you will no longer able to verify your account.

The iOS 8 compatibility will be fully removed in February 1, 2020.

Windows Phone is confirmed to be deprecated after December 31, 2019. pic.twitter.com/JGRoSBAmMm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 22, 2019