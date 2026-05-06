WhatsApp गुपचुप हटवत आहे सगळ्यांचे आवडते फीचर! तुम्हाला कळणारही नाही अन् बदलून जाईल तुमचे ॲप

WhatsApp Update: व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी एक आश्चर्यकारक बातमी आहे. मेटा कंपनी आपल्या लोकप्रिय मेसेजिंग ॲपमधून 'अवतार' हे फीचर हळूहळू काढून टाकत आहे. हे बदल इतके गुपचूप केले जात आहेत की बहुतेक वापरकर्त्यांना याची कल्पनाही येणार नाही. एक दिवस ॲप उघडलात आणि तुमचा आवडता अवतार पर्यायच गायब झालेला दिसेल.या फीचरमुळे वापरकर्ते स्वतःसारखे दिसणारे डिजिटल character तयार करू शकत होते. चेहरा, केसांची स्टाइल, कपडे, चष्मा, टोपी असे अनेक पर्याय देऊन आपली 'डिजिटल कॉपी' बनवता येत होती. हा अवतार प्रोफाइल फोटो म्हणून वापरता येत असे आणि चॅटमध्ये मजेदार स्टिकर म्हणूनही पाठवता येत असे. नंतर कंपनीने त्यात ॲनिमेशन आणि दोन प्रोफाइलसाठी सपोर्टही जोडला होता. पण आता हे सर्व संपत आले आहे..नवीन अपडेटनंतर वापरकर्ते नवीन अवतार बनवू शकणार नाहीत किंवा जुने एडिटही करू शकणार नाहीत. सेटिंग्ज, चॅट माहिती आणि कीबोर्डमधील अवतार पर्याय हळूहळू कमी केला जात आहे. अनेक वापरकर्त्यांना आधीच 'अवतार एडिट' पर्याय दिसेनासा झाला आहे. काहींना तर संपूर्ण अवतार सेक्शनच ॲपमधून गायब झाल्याचे दिसत आहे. हा बदल अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्हीवर टप्प्याटप्प्याने होत आहे म्हणून सर्वांना एकदम जाणवणार नाही. पण येत्या काही आठवड्यात हा बदल बहुतेक सर्वांच्या ॲपमध्ये दिसेल..चांगली बातमी ही की तुम्ही पूर्वी बनवलेले अवतार स्टिकर लगेच डिलीट होणार नाहीत. ते 'फेव्हरेट्स' किंवा 'रिसेंट स्टिकर्स'मध्ये अजूनही उपलब्ध राहतील. पण नवीन स्टिकर तयार करणे किंवा कीबोर्डवरून सहज ॲक्सेस करणे आता शक्य होणार नाही. मेटाने यामागचे अधिकृत कारण सांगितलेले नाही, पण असे मानले जाते की या फीचरला फारशी लोकप्रियता मिळाली नाही. बहुतेक लोक अजूनही आपले खरे फोटो, साधे इमोजी आणि नेहमीचे स्टिकर्सच वापरायला प्राधान्य देतात. अवतार बनवण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा सोप्या गोष्टींना जास्त पसंती मिळाली..या बदलामुळे तुमचा व्हॉट्सॲप अनुभव फारसा बिघडणार नाही. इतर महत्त्वाच्या फीचर्सवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. पण हे दाखवते की व्हॉट्सॲप कंपनी वापरकर्त्यांच्या खऱ्या सवयी लक्षात घेऊन सतत ॲप सुधारत आहे. तुम्हीही व्हॉट्सॲप वापरत असाल तर एकदा सेटिंग्जमध्ये अवतार पर्याय शोधून पहा. कदाचित तुमच्याही ॲपमध्ये हा बदल आला असेल.