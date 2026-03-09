Whatsapp Chat Recovery : डिलीट झाली Whatsapp चे महत्वाचे चॅट? आता टेंशन घेऊ नका; मिनिटात मिळेल परत, नव्या सुविधेने युजर्स चक्रावले

आजकाल व्हॉट्सअॅप हे फक्त चॅटिंगसाठी नाही तर आपल्या आयुष्याचा एक मोठा भाग आहे. मित्रांसोबतच्या मजेदार गप्पा, कुटुंबाच्या फोटो, ऑफिसचे महत्त्वाचे मेसेज, महत्वाच्या डॉक्युमेंट्स... हे सगळं एका क्लिकने गमावायचं नाही ना? म्हणूनच आज आपण शिकणार आहोत की गुगल अकाउंटवर व्हॉट्सअॅपचा बॅकअप कसा घ्यायचा, जेणेकरून फोन बदलला तरी किंवा काही झालं तरी तुमचे सगळे चॅट्स सुरक्षित राहतील..व्हॉट्सअॅप तुमचे मेसेजेस त्यांच्या सर्व्हरवर कायम ठेवत नाही. म्हणून बॅकअप घेणं खूप गरजेचं आहे. गुगल ड्राइव्हवर बॅकअप घेतलात तर नवीन फोनवर फक्त तुमच्या जीमेल आयडीने लॉग इन केलं की सगळे जुने चॅट्स जादूसारखे परत येतात.एक फोटो-थोडीशी माहिती...आणि तयार होतीये तुमची संपूर्ण प्रोफाइल; समोर आला AI चा सगळ्यात मोठा धोका, तुम्ही करू नका 'ही' 1 चूक.स्टेप-बाय-स्टेप कसं करायचं?१. व्हॉट्सअॅप उघडा.२. वर उजवीकडे तीन ठिपके दिसतील, त्यावर क्लिक करा आणि 'सेटिंग्ज' निवडा.३. 'चॅट्स' वर जा, मग 'चॅट बॅकअप' पर्याय निवडा.४. 'गुगल अकाउंट' निवडा आणि तुमचा ईमेल अॅड्रेस सिलेक्ट करा.५. 'गुगल ड्राइव्हवर बॅकअप घ्या' निवडा आणि फ्रिक्वेन्सी ठरवा. दररोज, आठवड्यातून एकदा किंवा महिन्यातून एकदा.६. व्हिडिओही बॅकअप हवेत तर 'इनक्लूड व्हिडिओज' चालू करा.७. शेवटी 'बॅक अप' बटण दाबा. तुमचा डेटा गुगल ड्राइव्हवर अपलोड होऊ लागेल..मोबाईलचं स्टोरेज फुल्ल झालय? सतत हँग होतोय? कोणताही फोटो-व्हिडिओ डिलीट न करता फॉलो करा ही 1 सोपी ट्रिक, फोन चालेल सुपरफास्ट.प्रो टिप्सबॅकअप नेहमी वायफायवर घ्या, मोबाईल डेटा वाया जाणार नाही.गुगल ड्राइव्हमध्ये 15GB मोफत जागा असते, त्यामुळे पुरेशी स्पेस ठेवा.आणखी सुरक्षा हवी? 'एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बॅकअप' चालू करा. यासाठी पासवर्ड सेट करा.फक्त तुम्हालाच मेसेजेस दिसतील, पण पासवर्ड विसरलात तर रिकव्हर होणार नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.