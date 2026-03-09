Whatsapp Chat Recovery : डिलीट झाली Whatsapp चे महत्वाचे चॅट? आता टेंशन घेऊ नका; मिनिटात मिळेल परत, नव्या सुविधेने युजर्स चक्रावले

विज्ञान-तंत्र

whatsapp deleted chats backup : व्हॉट्सअॅप चॅट्स डिलीट झाल्या? ५ मिनिटांत व्हॉट्सअॅपचा पूर्ण बॅकअप मिळेल. स्टेप-बाय-स्टेप सोपी पद्धत पाहा
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल व्हॉट्सअॅप हे फक्त चॅटिंगसाठी नाही तर आपल्या आयुष्याचा एक मोठा भाग आहे. मित्रांसोबतच्या मजेदार गप्पा, कुटुंबाच्या फोटो, ऑफिसचे महत्त्वाचे मेसेज, महत्वाच्या डॉक्युमेंट्स... हे सगळं एका क्लिकने गमावायचं नाही ना? म्हणूनच आज आपण शिकणार आहोत की गुगल अकाउंटवर व्हॉट्सअॅपचा बॅकअप कसा घ्यायचा, जेणेकरून फोन बदलला तरी किंवा काही झालं तरी तुमचे सगळे चॅट्स सुरक्षित राहतील.

