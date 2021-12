व्हॉटसअॅपचं नवं फीचर; Disappearing मोड सर्व चॅटसाठी होणार सेट

By

व्हॉटसअॅप हे सर्वाधिक वापरलं जाणारं सोशल मीडिया मेसेजिंग अॅप आहे. कंपनीकडून सातत्यानं नवनवी फीचर्स युजर्सना देण्यात येत असतात. काही काळ आधी व्हॉटसअॅपने Disappearing Message असं फिचर आणलं होतं. ग्रुपमध्ये हे फीचर वापरता येत होतं. आता हा पर्याय सर्व चॅटमध्ये Default मिळणार आहे. याबाबतची घोषणा व्हॉटसअॅपने सोमवारी केली.

कंपनीने म्हटलं की, Disappearing मेसेजसाठी दोन कालावधींचा पर्याय असणार आहे. यात २४ तास आणि ९० दिवस असा आहे. तर सध्या ७ दिवसांत मेसेज आपोआप डिलिट होण्याचा पर्याय आहे. व्हॉटसअॅपवर One On One चॅट किंवा इतर व्यक्तीला त्यांना हवं ते Duration निवडता येतं. आपल्याला ग्रुप क्रिएट करतानासुद्धा त्यालाही Disappear पर्याय सेट करता येतो असंही व्हॉटसअॅपने सांगितलं.

नवं फीचर हे ऐच्छिक आहे. यामुळे तुमचे सध्याचे चॅट डिलिट होणार नाही असंही कंपनीने स्पष्ट केलं आहे. गेल्याच वर्षी व्हॉटसअॅपने Disappearing मेसेजचं फीचर आणलं होतं. याशिवाय आणखी एक फीचर कंपनीने दिलं होतं. त्यामध्ये फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवल्यानंतर समोरच्या व्यक्तीने पाहिल्यानंतर तो डिलिट होण्याची सुविधा त्यामध्ये होती.

Default Disappearing Message निवडणाऱ्यांना ज्यांच्यासोबत चॅट करत आहात त्यांना तुम्ही Default पर्याय निवडल्याचं नोटिफिकेशन चॅटमध्ये दिसेल असं कंपनीने सांगितलं आहे. तुम्हाला जर एखादं चॅट क्लिअर होऊ नये असं वाटत असेल तर तुम्ही आधीचे सेटिंग पुन्हा सेट करू शकता.