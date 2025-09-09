भारतामध्ये व्हॉट्सअॅप डाऊन झाल्याची माहिती अनेक वापरकर्त्यांनी दिली आहे. स्क्रोलिंग आणि स्टेटस ठेवताना अडचणी येत असल्याने वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर तक्रारी केल्या आहेत. या समस्येवर उपाय म्हणून काय करता येईल हे जाणून घेऊया. .WhatsApp Down In India: देशभरात सर्वच लोक व्हॉट्सअॅपचा वापर करतात. सध्या सोशल मीडियावरील अनेक वापरकर्त्यांनी व्हॉट्सअॅप डाऊन झाल्याची माहिती एक्सवर दिली आहे. व्हॉट्सअॅपवर अनेकांना स्क्रोलिंग करतांना आणि स्टेटस ठेवताना अडचणी येत आहेत. जर तुमचे व्हॉट्सअॅप देखील डाऊन झाले असेल तर पुढील ट्रिक वापरू शकता. .पुढील ट्रीक वापरास्क्रोलबारतुमच्या लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर व्हॉट्सअॅप वापरताना स्क्रोलिंग होत नसेल तर स्क्रोलबारचा वापर करा. इंटरनेट कनेक्शन तपासातुमच्या लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर व्हॉट्सअॅप वापरताना अडचणी येत असेल कर इंटरनेटचा वापर करा..अॅप अपडेट करातुमच्या लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर व्हॉट्सअॅप वापरताना अडचणी येत असेल तर अॅप अपडेट करावे. डाउंडिटेक्टर वेबसाइट तपासाव्हॉट्सअॅप सर्व्हर डाऊन आहे का ते जाणून घेण्यासाठी downdetector.com वर जा. इतर युजर्सच्या तक्रारी पाहून समजेल की समस्या सर्वत्र आहे का फक्त तुमच्याशी आहे. .Whatsapp Web गंडलं! स्क्रोल करताना अनेक अडचणी; सारखं रिफ्रेश करून वापरकर्ते हैराण झाले.अॅप रीस्टार्ट कराव्हॉट्सअॅप पूर्णपणे बंद करा आणि पुन्हा ओपन करा किंवा फोन रीस्टार्ट करून पहा. हे सोपे उपाय बहुतेक समस्या सोडवण्यास मदत करेल. स्टोरेज स्पेस चेक कराफोनचे स्टोरेज भरलेले असल्यास व्हॉट्सअॅप क्रॅश होऊ शकते. अनावश्यक फाइल्स, फोटो किंवा अॅप्स डिलीट करून स्पेस बनवू शकता. .व्हॉट्सअॅप वेब वापराब्राउजरमध्ये web.whatsapp.com ओपन करा आणि QR कोड स्कॅन करा. जर मोबाइल अॅप डाऊन असेल तर वेब व्हर्जन काम करू शकते.अॅप अनइन्स्टॉल आणि रीइन्स्टॉल कराबॅकअप घेऊन व्हॉट्सअॅप अनइन्स्टॉल करा, पुन्हा डाउनलोड करा आणि सेटअप करा. यामुळे तुमची समस्या कमी होऊ शकते. .व्हॉट्सअॅप डाऊन का झाला आहे आणि काय समस्या येत आहेत? उत्तर: ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी व्हॉट्सअॅपला भारतात मोठा आउटेज झाला, ज्यामुळे मेसेज पाठवणे, स्टेटस अपडेट करणे आणि स्क्रोलिंगमध्ये अडचण येत आहे. डाउंडिटेक्टरनुसार, हजारो युजर्सनी तक्रारी नोंदवल्या आहेत..व्हॉट्सअॅप डाऊन असताना काय करावे?उत्तर: अॅप अपडेट करा, इंटरनेट कनेक्शन तपासा, कॅश क्लियर करा किंवा व्हॉट्सअॅप वेब वापरा. समस्या कायम राहिल्यास डाउंडिटेक्टरवर चेक करा आणि थोडा वेळ थांबा – बहुतेक वेळा काही तासांत सुधारते. .स्क्रोलिंगमध्ये अडचण येण्याचे कारण काय?उत्तर: आउटेजमुळे सर्व्हर कनेक्शनमध्ये समस्या येत असल्याने चॅट लोड होत नाहीत आणि स्क्रोलिंग लॅग होते. हे सर्व्हर डाउनटाइम किंवा DNS इश्यूमुळे असू शकते, जे युजर्सना चॅट फ्रीज होण्यास कारणीभूत ठरते. .व्हॉट्सअॅप डाऊन कधी सुधारेल आणि यापूर्वी असे झाले आहे का?उत्तर: मेटाने अद्याप अधिकृत स्टेटमेंट दिलेले नाही, पण एप्रिल २०२५ मध्येही अशीच समस्या होती ज्यात ८१% युजर्सना मेसेज पाठवण्यात अडचण आली होती. बहुतेक वेळा १-२ तासांत रिझॉल्व होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.