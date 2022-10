Whatsapp Server Down : दिवाळीच्या शुभेच्छांनी जगभरात WhatsApp झालं बंद

By

Whatsaap Server Down In Many Place : इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपचे सर्व्हर डाऊन झाले आहे. गेल्या अर्धा तासापासून जगभरातील अनेक भागात सर्व्हर डाऊन असल्याचा मोठ्या तक्रारी युजर्सकडून केल्या जात आहे. व्हॉट्सअॅपवर येणाऱ्या समस्येबाबत कंपनीने अद्याप कोणतेही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. तर, दुसरीकेड ट्विटरवर व्हॉट्सअॅप डाऊन असा हॅशटॅग ट्रेंड करत आहे.

गेल्या अर्धातासापासून व्हॉट्सअप डाऊन असल्याने लाखो युजर्सला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऐन दिवाळी सणात व्हॉटअप डाऊन झाल्याने अनेक युजर्सला शुभेच्छा देण्यास व्यत्यय येत आहे.

दरम्यान, मेटाच्या प्रवक्त्यानं व्हॉट्सअपची सुविधा लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी काम केले जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. व्हॉट्सअप डाऊन झाल्याने ट्वीटरवर मीम्सचा पाऊस सुरू झाला आहे.