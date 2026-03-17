Whatsapp Guest Chats : आता अकाऊंट नसताना चालणार WhatsApp! नंबर सेव्हपासून अन् ॲप डाउनलोड करण्यापर्यंतच टेन्शन संपणार, जाणून घ्या कसं?

What is WhatsApp Guest Chats feature : व्हॉट्सॲपने एक क्रांतिकारी फीचर आणण्याची तयारी केली आहे. आता तुम्ही तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांना किंवा कोणालाही व्हॉट्सॲप अकाउंट नसतानाही मेसेज पाठवू शकता. हे फीचर 'गेस्ट चॅट्स' म्हणून ओळखले जाते. एका वृत्तवाहिनीच्या अहवालानुसार हे फीचर सध्या बीटा टेस्टिंगमध्ये आहे आणि लवकरच सर्वांसाठी उपलब्ध होऊ शकते..कसे काम करेल हे फीचर?अगदी सोपे! व्हॉट्सॲप वापरणारा व्यक्ती Invite a friend सेक्शनमधून एक सुरक्षित लिंक तयार करेल. ही लिंक SMS, ईमेल किंवा इतर अॅपद्वारे शेअर करेल. जेव्हा समोरची व्यक्ती लिंक उघडेल, तेव्हा दोन पर्याय दिसतील. एक व्हॉट्सॲप डाउनलोड करण्याचा आणि दुसरा 'गेस्ट' म्हणून चॅट सुरू करण्याचा. गेस्ट पर्याय निवडला तर चॅट थेट ब्राउझरमध्ये सुरू होईल. म्हणजे अॅप डाउनलोड करण्याची किंवा नंबर सेव्ह करण्याची गरजच नाही.याची सुरक्षा कशी आहे?व्हॉट्सॲपने सांगितले आहे की गेस्ट चॅट्समध्येही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन असेल. प्रत्येक गेस्टसाठी युनिक आयडेंटिफायर तयार होईल, जो एन्क्रिप्शन की म्हणून काम करेल. फक्त सहभागी व्यक्तीच मेसेज वाचू शकतील. गरज पडल्यास QR कोड किंवा सुरक्षा कोड तपासून एन्क्रिप्शनची खात्री करता येईल. गेस्टला फक्त नाव टाकावे लागेल ते खरे नाव असो वा टोपणनाव.पण काही मर्यादा आहेत. गेस्ट चॅट्स फक्त टेक्स्ट मेसेजसाठी आहेत. फोटो, व्हिडिओ, स्टिकर्स, GIF, व्हॉइस मेसेज, डॉक्युमेंट्स किंवा कॉल्स करता येणार नाहीत. ग्रुप चॅट्सही नाहीत..चॅटमध्ये १० दिवस काही हालचाल झाली नाही तर तो आपोआप कालबाह्य होईल. नवीन लिंक पाठवावी लागेल. चॅटमध्ये 'गेस्ट' लेबल दिसेल, जेणेकरून समजेल की समोरची व्यक्ती नोंदणीकृत नाही.हे फीचर अँड्रॉइड, आयओएस आणि वेबवर बीटा वापरकर्त्यांसाठी चाचणीत आहे. हे यशस्वी झाले तर व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव पूर्णपणे बदलून जाईल. आता फक्त एक लिंक पाठवा आणि चॅटिंग सुरू करा. नवीन फीचरची वाट पाहत आहात ना? कमेन्ट करून नक्की सांगा.