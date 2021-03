WhatsApp सह इन्स्टाग्राम डाऊन; फेसबुक, ट्विटरवर ट्रेंड

नवी दिल्ली - व्हॉटसअॅप, इन्स्टाग्राम सुरु होत नाही म्हणून गेल्या तासाभरात तुम्हीती तुमचा फोन रिस्टार्ट केलात का? इंटरनेट, वायफाय ऑन ऑफ करून पाहिलं असेल तर त्यात काही प्रॉब्लेम नाही. दोन्ही अॅप काही काळ डाऊन झाल्याचं आता समोर आलं आहे. सोशल मीडिया मेसेजिंग अॅप व्हॉटसअॅप आणि इन्स्टाग्राम शुक्रवारी रात्री अकराच्या सुमारास काही काळ बंद बंद पडले होते. मेसेज सेंड आणि रिसिव्ह होण्यात अडचणी येत होत्या. त्यानंतर ट्विटरसह फेसबूकवरून लोकांनी व्हॉटसअॅप, इन्स्टाग्राम वापरण्यास अडचण येत असल्याचं सांगत मीम्स शेअर केले आहेत. वेब व्हॉटसअॅपसुद्धा कनेक्ट करण्यात प्रॉब्लेम येत होते. याबाबत अद्याप व्हॉटसअॅप किंवा इन्स्टाग्रामकडून अधिकृतपणे काय झालं होतं याची माहिती देण्यात आलेली नाही.

WABetaInfo ने याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, इन्स्टा आणि व्हॉटसअॅप वापरण्यामध्ये अडचणी येत असून डाऊन झाले आहे.

इन्स्टाग्राम युजर्सना त्यांचे फीड लेटेस्ट अपडेट दिसत नव्हते. पोस्ट करण्यातही अडचणी येत होत्या. ट्विटरवर व्हाटसअॅप डाऊन असा ट्रेंडही सुरु झाला.

अनेक युजर्सनी मेसेज सेंड रिसिव्ह होत नसल्यानं त्यांचेे फोनही रिस्टार्ट केले. तसंच इंटरनेट ऑन ऑफ करूनही पाहिले. एका युजरनं ट्विटरवर म्हटलं की, व्हॉटसअॅप डाऊन झालं आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमचा फोन किंवा वायफाय रिस्टार्ट करण्याची गरज नाही.

Whatsapp and insta are down

No need to turn re-start your wifi#WhatsAppDown #Instagram pic.twitter.com/6FBRWVKPWi — Aayush Agrawal (@aayushagrawal02) March 19, 2021

व्हॉटसअॅप इन्स्टाग्राम डाऊन झाल्यानंतर युजर्सनी ट्विटरवर धाव घेतली. ट्विटरवर व्हॉटसअॅप इन्स्टाग्राम डाऊन झाल्याचं ट्रेंडमध्ये दिसल्यानंतर मीम्स शेअर करण्यास सुरुवात झाली.