व्हॉट्सअॅपमध्ये आणखी एक नवीन फीचर आले आहेहे फीचर खूप फायदेशीर ठरणार आहेस्टेटस प्रेमींसाठी तर एकदम बेस्ट आहे.WhatsApp iOS Media Sharing Status Feature : व्हॉट्सअॅपने पुन्हा एकदा वापरकर्त्यांसाठी एक जबरदस्त फीचर आणले आहे जे स्टेटस अपडेट्सला नवा टच देणार आहे. WABetaInfo ने दिलेल्या माहितीनुसार हे नवे फीचर iOS 25.22.83 बीटा व्हर्जनमध्ये दिसून आले आहे. या फीचरच्या मदतीने वापरकर्ते आता इतर अॅप्सवरील फोटो आणि व्हिडिओ थेट व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर शेअर करू शकतील. यामुळे स्टेटस अपडेट्स शेअर करणे अधिक सोपे आणि झटपट होणार आहे..या फीचरची खासियत म्हणजे iOS शेअर शीटमध्ये समाविष्ट असलेला 'My Status' पर्याय. याआधी दुसऱ्या अॅपमधील मीडिया स्टेटसवर शेअर करण्यासाठी व्हॉट्सअॅपला मेन अॅप म्हणून निवडावे लागत असे. आता मग तो फोटो असो वा व्हिडिओ, कोणत्याही अॅपमधून थेट स्टेटस अपडेट करता येईल. वापरकर्ते त्यांच्या वैयक्तिक संपर्कांसह किंवा ग्रुपसह निवडक मीडिया शेअर करू शकतील आणि यासाठी व्हॉट्सअॅपच्या संपर्क यादीवर नेव्हिगेट करण्याची गरज नाही..AI Voice Restoration : एआयचा चमत्कार! २५ वर्षांनी साराला परत मिळाला तिचा आवाज, जगभर चर्चेत आलेलं तंत्रज्ञान नेमकं आहे तरी काय?.WABetaInfo ने शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉटमधून या फीचरची झलक स्पष्टपणे दिसते.हे फीचर Apple वापरकर्त्यांसाठी सध्या बीटा आवृत्तीत उपलब्ध आहे. कंपनी हळूहळू हे अपडेट सर्व iOS वापरकर्त्यांसाठी आणत आहे. जर तुमच्या डिव्हाइसवर हे फीचर अद्याप दिसले नसेल तर काही दिवसांत ते उपलब्ध होईल. व्हॉट्सअॅप सातत्याने अशी नाविन्यपूर्ण फीचर्स आणत आहे जी वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक समृद्ध करतात. या नव्या अपडेटमुळे स्टेटस शेअरिंग अधिक चांगली आणि वापरकर्त्यास अनुकूल होणार आहे. तुम्हीही या फीचरचा वापर करून तुमचे खास क्षण सहजपणे शेअर करू शकता..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.FAQs What is the new WhatsApp feature for iOS users?व्हॉट्सअॅपचे iOS वापरकर्त्यांसाठी नवे फीचर काय आहे?हे फीचर iOS शेअर शीटद्वारे इतर अॅप्समधील फोटो आणि व्हिडिओ थेट व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर शेअर करण्याची सुविधा देते.How does the 'My Status' option work?'My Status' पर्याय कसा काम करतो?'My Status' पर्याय iOS शेअर शीटमध्ये दिसतो, ज्याद्वारे कोणत्याही अॅपमधील मीडिया थेट स्टेटसवर शेअर करता येतो.Is this feature available for all WhatsApp users?हे फीचर सर्व व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे का?सध्या हे फीचर iOS बीटा आवृत्तीत आहे आणि लवकरच सर्व iOS वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल.Can I share media with specific contacts using this feature?या फीचरद्वारे मी विशिष्ट संपर्कांसह मीडिया शेअर करू शकतो का?होय, तुम्ही निवडक संपर्क किंवा गटांसह स्टेटस अपडेटमध्ये मीडिया शेअर करू शकता.When will this feature be available on my device?हे फीचर माझ्या डिव्हाइसवर कधी उपलब्ध होईल?कंपनी हे अपडेट हळूहळू रोलआउट करत आहे, येत्या काही दिवसांत ते तुमच्या डिव्हाइसवर उपलब्ध होईल.