आता आयफोन वर एकाच वेळी दोन व्हॉट्सअॅप खाती चालवता येतील. याशिवाय आणखी सहा नवीन फीचर्ससह व्हॉट्सअॅपने एकूण सात शानदार अपडेट्स जाहीर केली आहेत. या नवीन सुविधांमुळे चॅट मॅनेजमेंट, स्टोरेज आणि फोटो एडिटिंग खूप सोपे होणार आहे. WhatsApp ने मार्च २०२६ मध्ये ही फीचर्स सुरू केली असून लवकरच सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होतील. चला, या ७ नवीन फीचर्सबद्दल जाणून घेऊया...१. आयफोनवर दोन अकाऊंट एकत्रआता आयफोन वापरकर्ते एकाच ॲपमध्ये दोन वेगवेगळी व्हॉट्सअॅप खाती (पर्सनल आणि buisnewss ) चालवू शकतील. लॉग आउट करण्याची गरज नाही. खालील टॅब बारमध्ये प्रोफाइल फोटो दिसेल ज्यावरून कोणते अकाऊंट सुरू आहे हे कळेल.२. चॅट ट्रान्सफर सोपेआता आयफोन (iOS) वरून अँड्रॉइड फोनवर किंवा उलट चॅट हिस्ट्री (मेसेजेस, फोटो, व्हिडिओ) सहज हलवता येईल. क्लाउड बॅकअप किंवा केबलशिवाय फक्त काही टॅप्समध्ये हे काम होईल..३. स्टोरेज मॅनेजमेंट सोपेफोनची जागा कमी पडत असेल तर एका चॅटमध्ये मोठ्या फाइल्स (फोटो, व्हिडिओ) शोधून फक्त त्या डिलीट करता येतील. संपूर्ण चॅट डिलीट न करता मजकूर वाचवून मीडिया काढून टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.४. मेटा एआयने फोटो एडिटिंगचॅटमध्ये फोटो पाठवण्यापूर्वीच मेटा एआय मदतीने फोटो सुधारता येतील. अनावश्यक गोष्टी काढणे, पार्श्वभूमी बदलणे किंवा मजेदार स्टाइल लावणे शक्य होईल..५. एआयची चॅटमध्ये मदतमेसेज लिहिताना एआय तुमच्या चॅटच्या संदर्भानुसार चांगले, नेमके आणि योग्य उत्तर सुचवेल. गोपनीयता पूर्णपणे सुरक्षित राहील.६. इमोजी ते स्टिकर सुचवणेएखादा इमोजी टाइप केला की एआय लगेच त्याच भावनेशी जुळणारा स्टिकर सुचवेल. एका टॅपवर स्टिकर बदलता येईल..७. चॅट मॅनेजमेंट सुधारणाया सर्व फीचर्समुळे अनेक डिव्हाइसेसवर चॅट आणि कंटेंट मॅनेजमेंट खूप सोपे आणि फास्ट होणार आहे.व्हॉट्सअॅपचे हे नवीन अपडेट जगभरातील लाखो वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त ठरतील. विशेषतः आयफोन युजरस दोन खाती एकत्र चालवता येणे ही मोठी सुविधा आहे. अपडेट येताच तुमच्या ॲपमध्ये चेक करा आणि नवीन फीचर्सचा आनंद घ्या.