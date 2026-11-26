HOW TO USE SCHEDULE WHATSAPP MESSAGES: रात्री १२ वाजता मित्राला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायच्या आहेत, सकाळी एखाद्याला महत्त्वाचा मेसेज पाठवायचा आहे किंवा ग्रुपमध्ये ठरावीक वेळी रिमाइंडर द्यायचा आहे? पण अनेकदा कामाच्या नादात किंवा लक्षात न राहिल्यामुळे आपण हे विसरून जातो. पण आता त्यासाठी काळजी करण्याची काहीच गरज नाही. कारण आता WhatsApp आपल्या युजर्ससाठी एक भन्नाट फीचर आणत आहे. .याच्या मदतीने तुम्ही मेसेज कधी पाठवायचा, हे आधीच ठरवू शकता. म्हणजेच, मेसेज टाइप करा, वेळ सेट करा आणि बाकी काम WhatsApp वर सोडा! विशेष म्हणजे, हे फीचर वैयक्तिक आणि ग्रुप चॅट दोन्हींसाठी उपलब्ध असणार आहे..Instagram Story Update: आता इन्स्टाग्रामची स्टोरीसुद्धा edit करता येणार! कसं करायचं? जाणून घ्या.WhatsApp वर मेसेज शेड्यूल कसा करायचा?सर्वप्रथम तुमचं WhatsApp ओपन करा.ज्या व्यक्तीला किंवा ग्रुपला मेसेज पाठवायचा आहे, तो चॅट ओपन करा.मेसेज टाइप करा.आता Send बटण काही वेळ दाबून ठेवा.त्यानंतर मेसेज पाठवण्याची तारीख आणि वेळ निवडा.वेळ निश्चित केल्यानंतर तुमचा मेसेज ठरलेल्या वेळी आपोआप पाठवला जाईल.या फीचरमध्ये केवळ टेक्स्ट मेसेजच नाही, तर फोटो आणि व्हिडीओदेखील शेड्यूल करता येणार आहेत. त्यामुळे एखाद्या खास प्रसंगासाठी फोटोसह शुभेच्छा किंवा ग्रुपमध्ये व्हिडीओ पाठवण्याची वेळही आधीच ठरवता येईल..फोन बंद असला तरी मेसेज जाणार?या फीचरची आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेसेज शेड्यूल केल्यानंतर तुमचा फोन बंद असला किंवा त्याची बॅटरी संपली तरी मेसेज ठरलेल्या वेळी पाठवला जाईल, असं WhatsApp ने सांगितलं आहे. त्यामुळे मेसेज पाठवण्यासाठी फोन सुरू ठेवण्याची चिंता करण्याची गरज नाही..Space Mission: भारताने इतिहास घडविल्यानंतर तब्बल ४२ वर्षांनी पाकिस्तानचा पहिला अंतराळवीर अवकाशात.शेड्यूल केलेला मेसेज डिलीट करता येतो का?होय! तुम्ही शेड्यूल केलेले मेसेज पाठवण्यापूर्वी पाहू शकता आणि गरज पडल्यास डिलीटही करू शकता. उदाहरणार्थ, एखाद्या कार्यक्रमासाठी ग्रुपमध्ये रिमाइंडर शेड्यूल केला असेल आणि नंतर कार्यक्रमाची तारीख बदलली, तर जुना मेसेज पाठवण्यापूर्वी डिलीट करता येईल.WhatsApp चे हे फीचर जगभरातील युजर्ससाठी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत अधिकाधिक युजर्सना याचा वापर करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.