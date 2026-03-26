Whatsapp After Reading : आता तुम्ही पाठवलेला मेसेज वाचल्यानंतर लगेच गायब होईल. होय तुम्ही बरोबर वाचल.. WhatsApp लवकरच एक जबरदस्त नवीन प्रायव्हसी फीचर आणत आहे. याला 'After Reading' असे नाव देण्यात आले आहे. या फीचरमुळे संदेश वाचला की तो तात्काळ डिलीट होईल. कुठलेही टायमर सेट करण्याची गरज नाही.सध्या WhatsApp हे फीचर बीटा टेस्टिंगमध्ये आहे. WABetaInfo ने याबद्दल माहिती दिली आहे. Android च्या नव्या बीटा व्हर्जन 2.26.12.2 मध्ये हे फीचर काही युजर्सना दिसू लागले आहे. यशस्वी झाल्यास लवकरच Android आणि iOS दोन्ही युजर्ससाठी हे फीचर उपलब्ध होईल.हे कसे काम करेल?तुम्हाला फक्त 'After Reading' पर्याय निवडायचा आहे.नंतर नेहमीप्रमाणे संदेश टाइप करायचा आणि पाठवायचा.जेव्हा दुसऱ्या व्यक्तीने तो मेसेज उघडून वाचला तेव्हा तो लगेचच गायब होईल..यामुळे संवेदनशील माहिती, पर्सनल सीक्रेट किंवा महत्त्वाच्या गोष्टी शेअर करणे खूप सुरक्षित होणार आहे. संदेश कुठेही राहणार नाही, ट्रेसही राहणार नाही. सध्याची 'Disappearing Messages' फीचर वेगळे आहे. त्यात तुम्ही 1 तास, 24 तास किंवा 30 दिवस असा वेळ ठरवावा लागतो. पण 'After Reading' मध्ये वेळेची गरज नाही. वाचला की संपला! हे फीचर गप्पा अधिक सुरक्षित आणि स्वच्छ ठेवेल.आजकाल प्रायव्हसी आणि डेटा सुरक्षेच्या चिंता वाढत आहेत. अशा वेळी WhatsApp चे हे नवीन पाऊल खूप उपयुक्त ठरेल. यामुळे लोक वैयक्तिक माहिती निर्भयपणे शेअर करू शकतील..स्क्रीनशॉट घेण्याचा धोका कमी होईल आणि चॅट क्लीन राहील.हे फीचर येण्याने WhatsApp ची प्रायव्हसी आणखी मजबूत होणार आहे. संदेश पाठवणारा आणि वाचणारा दोघांनाही अधिक नियंत्रण मिळेल. सध्या फक्त मर्यादित युजर्सना हे टेस्टिंगसाठी उपलब्ध आहे, पण लवकरच सर्वांना मिळेल अशी आशा आहे. एकूणच WhatsApp पुन्हा एकदा आपल्या युजर्ससाठी आधुनिक आणि सुरक्षित अनुभव देण्यासाठी पुढे जात आहे..