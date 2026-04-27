WhatsApp New Feature : व्हॉट्सॲपमध्ये मजेदार फीचरची एन्ट्री! चॅटिंगसोबतच वापरता येणार दुसरं कोणतंही ॲप, कसं? पाहा

व्हॉट्सॲप लवकरच आपल्या अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी एक अतिशय सोपे आणि मजेदार फीचर आणणार आहे. यामुळे चॅटिंग करताना आता दुसरे अॅप बंद करण्याची गरज पडणार नाही. स्क्रीनवर छोटे छोटे 'बबल्स' दिसतील आणि तुम्ही त्यावर टॅप करून लगेच मेसेज पाठवू शकाल..चॅट बबल्स स्क्रीनवरजेव्हा तुम्हाला मेसेज येईल, तेव्हा स्क्रीनवर एक छोटासा गोल बबल उभा राहील. त्यात पाठवणाऱ्याचा फोटो आणि व्हॉट्सॲपचा आयकॉन दिसेल. बबलवर एकदा टॅप केले की छोटी चॅट विंडो उघडेल आणि तुम्ही त्वरित उत्तर लिहू शकाल. हे फीचर फेसबुक मेसेंजरच्या 'चॅट हेड्स'सारखेच आहे. बबल्स स्क्रीनवर कुठेही तरंगत राहतील आणि तुम्हाला त्रास देत नाहीत.आता तुम्ही युट्युब पाहत असाल, गेम खेळत असाल किंवा इंटरनेट ब्राउझ करत असाल, तरीही चॅट चालू ठेवता येईल..वारंवार व्हॉट्सॲप उघडण्याची आणि बंद करण्याची सवय संपेल. मल्टीटास्किंग करणाऱ्या विद्यार्थी, नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी हे फीचर खूप उपयुक्त ठरेल. बबल्समुळे चॅटिंगचा अनुभव खूपच वेगवान आणि सोयीस्कर होईल.फक्त अँड्रॉइडसाठी, iOS नाहीदुर्दैवाने हे फीचर फक्त अँड्रॉइड फोनमध्येच येणार आहे. iOS म्हणजे आयफोन वापरकर्त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही, कारण आयओएसमध्ये अशा बबल्सना सपोर्ट नाही. हे फीचर अँड्रॉइड 11 किंवा त्यापेक्षा नवीन आवृत्ती असणाऱ्या फोनवर चांगले चालेल. जुन्या फोनमध्ये कदाचित काही अतिरिक्त परवानग्या द्याव्या लागतील..कधी येईल हे फीचर?सध्या हे फीचर विकासाच्या टप्प्यात आहे. WABetaInfo ने याबाबत माहिती दिली आहे. लवकरच काही निवडक अँड्रॉइड बीटा वापरकर्त्यांना ते चाचणीसाठी उपलब्ध होईल. सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी हळूहळू अपडेट येईल. तुम्हाला हे बबल्स आवडत नसतील तर ते पूर्णपणे बंद करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल.हा नवा फीचर येण्याने व्हॉट्सॲपचा वापर आणखी मजेदार आणि सोपा होणार आहे. आता चॅटिंग करताना कुठलेही काम थांबवावे लागणार नाही. लवकरच अपडेट येत असल्याने सर्व अँड्रॉइड यूजर्सना ही बातमी आनंद देणारी ठरेल.