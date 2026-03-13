विज्ञान-तंत्र

Whatsapp New Feature : तुमच्या पालकांना कळणार तुम्ही व्हॉट्सॲपमध्ये काय करताय; आलं Parental Control फीचर, कसं वापरायचं पाहा

WhatsApp parental controls for under 13 kids : व्हॉट्सअॅपने १३ वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी Parental control फीचर आणले आहे. हे नवीन फीचर कसे कार्य काय आहे आणि कसे काम करते जाणून घ्या
Saisimran Ghashi
व्हॉट्सअॅपमध्ये आलेले पॅरेंटल कंट्रोल (Parental Control) हे नवीन फीचर १३ वर्षांखालील मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या फीचरमुळे पालकांना आपल्या पाल्यांच्या चॅटिंगवर पूर्णपणे लक्ष ठेवता येईल. विशेष म्हणजे मुलांचे स्वतंत्र खाते असले तरी ते पालकांच्या मुख्य खात्याशी जोडलेले असेल, ज्यामुळे मुलांच्या संवादावर पालकांचे नियंत्रण राहण्यास मदत होईल.

