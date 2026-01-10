विज्ञान-तंत्र
Whatsapp : पालकांसाठी खुशखबर! व्हॉट्सअॅपची लपवा-छपवी संपणार; तुमची मुलं काय करतात, कुणाशी बोलतात सगळं कळणार, नवीन फीचर काय आहे पाहा
WhatsApp parental controls feature : व्हॉट्सअॅपचे नवे पॅरेंटल कंट्रोल फीचर काय आहे आणि कसे वापरायचे? जाणून घ्या सविस्तर
Whatsapp New Features 2026 : व्हॉट्सअॅपचे हे नवीन 'पॅरेंटल कंट्रोल' (Whatsapp Parental Control) फीचर पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी व्हॉट्सअॅप एका नवीन प्रणालीवर काम करत असल्याचे जानेवारी 2026 च्या ताज्या रीपोर्टमधून समोर आले आहे.