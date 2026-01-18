Whatsapp मध्ये होतोय मोठा बदल! येत आहे Youtube सारखं फीचर; काय आहे अन् कसं वापरायचं? पाहा

Whatsapp New Feature : व्हॉट्सॲपने २०२६ मध्ये मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पालकांच्या वाढत्या चिंता लक्षात घेऊन, व्हॉट्सॲपमध्ये आता 'पॅरेंटल कंट्रोल' (Parental Control) हे फीचर येत आहे, जे बऱ्याच अंशी युट्यूबच्या 'सुपरवाइज्ड मोड'सारखे काम करेल..व्हॉट्सॲप पॅरेंटल कंट्रोल म्हणजे काय?युट्यूबवर ज्याप्रमाणे पालकांना आपली मुले काय पाहतात यावर नियंत्रण ठेवता येते, तसेच आता व्हॉट्सॲपवरही शक्य होणार आहे. या फिचरमुळे पालकांना त्यांच्या मुलांच्या व्हॉट्सॲप अॅक्टिव्हिटीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विशेष डॅशबोर्ड किंवा सेटिंग्ज मिळतील..HDFC ग्राहकांसाठी रेड अलर्ट! जर 'ही' 1 चूक कराल तर डायरेक्ट बँक अकाऊंट होईल रिकामं; आजवरच्या सर्वांत मोठ्या फ्रॉडबद्दल दिली माहिती.पालकांना मिळणारे विशेष अधिकारनवीन अपडेटनुसार, पालकांना खालील गोष्टींवर नियंत्रण मिळवता येईलकॉन्टॅक्ट मॅनेजमेंट: मुले कोणाशी चॅट करत आहेत आणि त्यांच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये नवीन कोणाचा समावेश झाला आहे, हे पालकांना पाहता येईल.स्क्रीन टाइम लिमिट: मुले दिवसातील किती वेळ व्हॉट्सॲपवर घालवत आहेत, याचे पूर्ण नियंत्रण पालकांकडे असेल. ठराविक वेळेनंतर ॲप आपोआप लॉक होण्याची सुविधा यात असू शकते.ग्रुप इन्व्हिटेशन: मुलांना कोणत्याही अनोळखी ग्रुपमध्ये ॲड करण्यापूर्वी पालकांची परवानगी आवश्यक असण्याचे फिचर यात दिले जाऊ शकते.सुरक्षितता सेटिंग्ज: मुलांचे प्रोफाईल पिक्चर, 'लास्ट सीन' आणि स्टेटस कोण पाहू शकते, हे पालक स्वतः ठरवू शकतील..Aadhaar Lock Unlock : एक क्लिक अन् तुमचे आधार कार्ड आयुष्यात कधीच होणार नाही हॅक; UIDAI लॉक-अनलॉकचा खास फंडा काय आहे? एकदा पाहाच.युट्यूबसारखे फिचर का म्हटले जात आहे?युट्यूबने मुलांसाठी ज्याप्रमाणे 'YouTube Kids' किंवा पालकांच्या देखरेखीखालील खाते (Supervised Experience) सुरू केले आहे, त्याच धर्तीवर व्हॉट्सॲप हे बदल करत आहे. यामध्ये पालकांचे मुख्य खाते मुलांच्या खात्याशी लिंक केले जाईल, ज्यामुळे रिअल टाइम अपडेट्स पालकांना मिळतील.हे फिचर का महत्त्वाचे आहे?सायबर बुलिंगपासून संरक्षण: मुले कोणाशी बोलतात यावर लक्ष असल्याने त्यांना सायबर फसवणूक किंवा छळापासून वाचवता येईल.डेटा सुरक्षा: अनोळखी लिंक्स किंवा APK फाईल्सद्वारे होणाऱ्या फ्रॉडपासून मुलांचे रक्षण करणे सोपे होईल.सोशल मीडियाचा अतिवापर टाळणे: अभ्यासाच्या वेळी मुले व्हॉट्सॲपवर वेळ घालवत नाहीत ना, यावर नियंत्रण ठेवता येईल..End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.कधीपासून लागू होणार?हे फिचर सध्या चाचणी (Beta Testing) टप्प्यात असून २०२६ च्या मध्यापर्यंत सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. हे फिचर वापरण्यासाठी पालकांना त्यांच्या व्हॉट्सॲपच्या 'सेटिंग'मध्ये जाऊन 'फॅमिली' किंवा 'पॅरेंटल कंट्रोल' या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.हे फिचर येईपर्यंत आपल्या मुलांच्या फोनमधील प्रायव्हसी सेटिंग्ज तपासा आणि त्यांना अनोळखी लिंक्सवर क्लिक न करण्याबाबत जागरूक करा. अधिकृत माहितीसाठी आपण WhatsApp Help Center ला भेट देऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.