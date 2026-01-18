विज्ञान-तंत्र

Whatsapp मध्ये होतोय मोठा बदल! येत आहे Youtube सारखं फीचर; काय आहे अन् कसं वापरायचं? पाहा

Whatsapp Parental Controls Feature : मुलांच्या व्हॉट्सॲप सुरक्षिततेसाठी मोठी बातमी आहे. लवकरच व्हॉट्सॲपमध्ये खास फीचर येणार आहे
WhatsApp Parental Controls coming in 2026 – linked accounts for child safety, privacy settings, and supervision like YouTube. Protect kids online with this new feature.

Saisimran Ghashi
Updated on

Whatsapp New Feature : व्हॉट्सॲपने २०२६ मध्ये मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पालकांच्या वाढत्या चिंता लक्षात घेऊन, व्हॉट्सॲपमध्ये आता 'पॅरेंटल कंट्रोल' (Parental Control) हे फीचर येत आहे, जे बऱ्याच अंशी युट्यूबच्या 'सुपरवाइज्ड मोड'सारखे काम करेल.

