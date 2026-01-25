Whatsapp privacy lawsuit 2026 : जगातील सर्वाधिक लोक वापरत असलेल्या मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयतेवर पुन्हा एकदा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मेटा कंपनीच्या मालकीच्या या अॅपवर आता गंभीर आरोप आहेत की त्यांची प्रसिद्ध एंड टू एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) सुविधा फक्त दाखवण्यासाठी आहे आणि प्रत्यक्षात कंपनी तुमचे खाजगी चॅट वाचू शकते. भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वापरकर्त्यांच्या एका गटाने अमेरिकेच्या न्यायालयात मेटा आणि व्हॉट्सअॅपविरोधात क्लास अॅक्शन खटला दाखल केला आहे..याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की व्हॉट्सअॅपने अब्जावधी वापरकर्त्यांना "तुमचे मेसेज फक्त तुम्ही आणि प्राप्तकर्ताच वाचू शकता, कंपनीला काहीच माहिती नाही" असा खोटा दावा केला. पण वास्तवात मेटा आणि व्हॉट्सअॅपचे कर्मचारी हे संदेश स्टोअर करतात, त्यांचे विश्लेषण करतात आणि गरज पडल्यास अॅक्सेस करू शकतात. याचिकाकर्त्यांनी काही व्हिसलब्लोअर्सच्या माहितीचा हवाला दिला आहे, ज्यामुळे हे आरोप अधिक गंभीर वाटत आहेत. याचा अर्थ असा की तुमचे प्रेमळ मेसेज, वैयक्तिक फोटो, बँकिंग डिटेल्स किंवा बिझनेस सीक्रेट सुद्धा कंपनीच्या नजरेखाली असू शकतात.Republic Day 2026 Sale : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कुठे कुठे लागलाय सेल? किती स्वस्तात मिळतायत वस्तु, सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.व्हॉट्सअॅप गेल्या १० वर्षांपासून सिग्नल प्रोटोकॉलवर आधारित एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वापरत असल्याचा दावा करतं. कंपनीचे म्हणणे आहे की, केवळ पाठवणारा आणि प्राप्तकर्त्याकडे चॅटचे की असतात, कंपनीकडे नाही. पण हे नवीन खटले हे दावे फसवे असल्याचे सांगतात. याचिकाकर्ते आता हे प्रकरण क्लास अॅक्शनमध्ये रूपांतरित करण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून जगभरातील सर्व व्हॉट्सअॅप वापरकर्ते या खटल्यात सामील होऊ शकतील..DMart Secrets : डिमार्टमध्ये मुलांपेक्षा जास्त मुलीच कामाला का घेतल्या जातात? खरं कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल.मेटाने मात्र हे आरोप पूर्णपणे फेटाळले आहेत. कंपनीचे प्रवक्ते अँडी स्टोन यांनी म्हटले, व्हॉट्सअॅप १० वर्षांपासून सिग्नल प्रोटोकॉलने एन्क्रिप्टेड आहे. हे खटले निराधार आणि काल्पनिक आहेत. आम्ही वादींच्या वकिलांवर कारवाई करणार आहोत. मेटाने हे प्रकरण निरर्थक असल्याचे सांगितले आहे..Fit India Walk-a-thon : चालायचे पैसे मिळणार! Samsung ने आणली जबरदस्त ऑफर; फक्त 'एवढी' पाऊले चालून जिंका 10 हजार रुपये, पाहा काय आहे ऑफर.भारतात व्हॉट्सअॅपचे कोट्यवधी वापरकर्ते आहेत. या खटल्याचा निकाल कसा लागेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गोपनीयतेच्या या वादामुळे लोकांना आता सिग्नल, टेलिग्राम किंवा इतर अॅप्सकडे वळण्याची शक्यता वाढली आहे. तुम्हीही तुमचे खाजगी मेसेज किती सुरक्षित आहेत याचा विचार करा कारण आता प्रश्न फक्त व्हॉट्सअॅपचा नाही, तर डिजिटल गोपनीयतेचा आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.