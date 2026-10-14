WhatsApp चे नवीन धमाकेदार फीचर! आता 10 मिनिटांपासून 14 दिवसांपर्यंत आधीच शेड्यूल करा मेसेज, फोटो अन् व्हिडिओ...

WhatsApp New Feature: जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपने (WhatsApp) आपल्या कोट्यवधी युझर्ससाठी एक अत्यंत उपयुक्त आणि बहुप्रतिक्षित फीचर आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. आता व्हॉट्सॲपवर कोणत्याही व्यक्तीला किंवा ग्रुपवर ठरलेल्या वेळेत मेसेज पाठवण्यासाठी युझर्सना प्रत्यक्ष ऑनलाईन राहण्याची गरज पडणार नाही. कंपनी अँड्रॉइड युझर्ससाठी मेसेज शेड्यूलिंग (Message Scheduling) हे नवीन फीचर टेस्ट करत आहे.याच्या मदतीने युझर्स टेक्स्ट मेसेजसह लिंक्स, फोटो आणि व्हिडिओ आधीच शेड्यूल करून ठेवू शकतील आणि ठरलेल्या वेळी ते आपोआप सेंड होतील. WABetaInfo च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, हे फीचर सध्या WhatsApp Android Beta व्हर्जन 2.26.40.7 वापरणाऱ्या काही युझर्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे..मेसेज शेड्यूलिंग फीचर कसे काम करेल?व्हॉट्सॲपचे हे नवीन फीचर वापरणे अत्यंत सोपे असणार आहे-सेंड बटण प्रेस करून ठेवा: चॅट बॉक्समध्ये मेसेज टाईप केल्यानंतर युझर्सना नेहमीचे 'Send' बटण काही काळ प्रेस करून (Tap & Hold) ठेवावे लागेल.वेळ आणि तारीख निवडा: सेंड बटण दाबून धरल्यानंतर स्क्रीनवर एक नवा पर्याय दिसेल, जिथे मेसेज पाठवण्यासाठी विशिष्ट तारीख आणि वेळ निवडता येईल.ऑटोमॅटिक डिलिव्हरी: वेळ निश्चित केल्यानंतर मेसेज क्यू (Queue) मध्ये राहील. ठरलेल्या वेळी व्हॉट्सॲप हा मेसेज आपोआप पाठवेल, भलेही तुमचा फोन ऑफलाईन असो किंवा ॲप बंद असो..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .१० मिनिटांपासून २ आठवड्यांपर्यंतची वेळ निवडता येणारयुझर्सना मेसेज शेड्यूल करण्यासाठी अतिशय लवचिक पर्याय देण्यात आले आहेत-शेड्यूल विंडो: युझर्स कमीत कमी १० मिनिटांनंतरचा आणि जास्तीत जास्त २ आठवडे (14 दिवस) आधीचा मेसेज शेड्यूल करू शकतात. उदा. मित्राचा वाढदिवस किंवा महत्त्वाची मीटिंग रिमाइंडर तुम्ही आधीच सेट करू शकता.मीडिया शेड्यूलिंग: टेक्स्टशिवाय फोटो आणि व्हिडिओही शेड्यूल करता येतील. पण एका वेळी एकच फोटो किंवा व्हिडिओ शेड्यूल करता येईल. फोटो पाठवण्याआधी तो एडिट करण्याचा किंवा कॅप्शन जोडण्याचा पर्यायही मिळेल..ग्रुप चॅट आणि प्रायव्हसी फीचर्सग्रुप चॅट सपोर्ट: हे फीचर वैयक्तिक चॅटसोबतच ग्रुप चॅटमध्येही काम करेल. पण, मेसेज शेड्यूल करताना जे सदस्य ग्रुपमध्ये उपस्थित होते, फक्त त्यांनाच तो मेसेज मिळेल. नंतर जॉईन झालेल्या नवीन मेंबर्सना हा मेसेज दिसणार नाही.डिलिट करण्याचा पर्याय: शेड्यूल केलेला मेसेज पाठवण्यापूर्वी तो पाहण्यासाठी आणि डिलीट करण्यासाठी चॅट इन्फो (Chat Info) सेक्शनमध्ये एक नवीन ऑप्शन दिला जाईल. मेसेज पाठवण्यापूर्वी डिलीट केल्यास समोरच्या व्यक्तीला त्याचे कोणतेही नोटिफिकेशन मिळणार नाही.एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन: नेहमीच्या मेसेजप्रमाणेच हे शेड्यूल केलेले मेसेजदेखील पूर्णपणे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड (End-to-End Encrypted) असणार आहेत.सध्या हे फीचर बीटा टेस्टिंग टप्प्यात असून, येत्या काही आठवड्यांमध्ये सर्व सामान्य युझर्ससाठी टप्प्याटप्प्याने रोलआऊट केले जाण्याची शक्यता आहे..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.