Whatsapp Schedule Feature : आता व्हॉट्सॲपमध्ये शेड्यूल करता येणार मेसेज; येतय 'जादुई' फीचर; जाणून घ्या कसं वापरायचं?

Whatsapp Latest Update : तुम्ही नेहमी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला विसरता? रात्री उशिरा ऑफिसचा महत्त्वाचा मेसेज पाठवायचा असतो, पण झोप येतेय? आता काळजी सोडा. कारण व्हॉट्सअॅप लवकरच एक जबरदस्त नवीन फीचर आणणार आहे ते म्हणजे शेड्यूल्ड मेसेजेस..होय तुम्ही मेसेज आता लिहून ठेवाल, वेळ आणि तारीख सेट कराल आणि तो आपोआप त्या वेळी पाठवला जाईल. जणू तुमचा फोन स्वतःच जागा राहून तुमच्यासाठी काम करेल.WABetaInfo ने नुकतंच सांगितलंय की, हे फीचर सध्या आयफोनच्या बीटा आवृत्तीत (26.7.10.72) चाचणीत आहे. लवकरच ते अँड्रॉइड आणि आयफोन दोघांसाठीही येईल. कसं काम करेल हे? चॅटमध्ये मेसेज टाइप करा, '+' आयकॉन किंवा सेंड बटण दाबा, 'शेड्यूल मेसेज' पर्याय निवडा. त्यानंतर कॅलेंडर आणि घड्याळातून तारीख आणि वेळ ठरवा. मेसेज क्यूमध्ये राहील आणि नेमकी ती वेळ येताच आपोआप पाठवला जाईल. तुम्ही झोपलेले असाल ऑफिसमध्ये व्यस्त असाल किंवा प्रवासात असाल तरीही शुभेच्छा किंवा रिमाइंडर वेळेवर पोहोचेल..या फीचरचा सर्वांत जास्त फायदा कोणाला?जे लोक वाढदिवस, वर्धापनदिन, लग्नाच्या तारखा किंवा सणांच्या शुभेच्छा वेळेवर देण्याची इच्छा ठेवतात. सकाळी लवकर उठून मेसेज पाठवण्याची गरज नाही. ऑफिसमध्ये कामाच्या तणावातही महत्त्वाचे मेसेज शेड्यूल करून ठेवता येतील. उदाहरणार्थ रात्री 11 वाजता मेसेज लिहून सकाळी 7 वाजता पाठवायचा सेट करा फोन स्वतःच काम करेल. आधी लोक थर्ड पार्टी अॅप्स वापरत होते पण त्यात डेटा लीकचा धोका होता..आता हे व्हॉट्सअॅपचं अधिकृत फीचर असेल.. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड म्हणजे पूर्ण सुरक्षित..शेड्यूल केलेले मेसेज चॅट इन्फोमध्ये वेगळ्या सेक्शनमध्ये दिसतील, गरज पडल्यास डिलीटही करता येतील.हे फीचर अजून डेव्हलपमेंटमध्ये आहे, पण लवकरच सर्वांसाठी येईल. व्हॉट्सअॅपचा हा अपडेट खरंच जादुई आहे ज्याने तुमचे आयुष्य सोपं, वेळेवर आणि टेंशन फ्री होईल. आता फक्त वाट पाहा आणि तयार रहा कारण तुमचा व्हॉट्सअॅप तुम्हाला लवकरच नवीन गिफ्ट देणार आहे.