Whatsapp Security Setting : व्हॉट्सॲप कधीच होणार नाही हॅक, मोबाईलमध्ये सुरू करा 'ही' सिक्रेट सेटिंग

आजकाल व्हॉट्सॲप फक्त चॅटिंगसाठी राहिले नाही. ऑफिसच्या कामापासून, फोटो-व्हिडिओ शेअरिंग, फॅमिली ग्रुप्स, बँकिंग डिटेल्स ते महत्त्वाच्या फाइल्सपर्यंत सर्व काही याच्यावर चालते. पण यामुळे एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जर एखाद्या हॅकरने तुमच्या फोन नंबरचा ॲक्सेस मिळवला आणि सिम क्लोनिंगसारखी ट्रिक केली तर otp मिळाल्यावरही तो तुमचे खाजगी चॅट्स, फोटो, व्हिडिओ आणि संपूर्ण माहिती पाहू शकतो. ही भीती प्रत्येकाला वाटते..यावर सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे. व्हॉट्सॲपचे टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन (how to do two step verification). हे फीचर चालू केल्यावर तुमच्या अकाऊंट मध्ये ६ अंकी पिन लागते. ओटीपीनंतरही हा पिन टाकल्याशिवाय कोणीही नवीन डिव्हाइसवर व्हॉट्सॲप उघडू शकत नाही. सिम क्लोनिंग किंवा हॅकिंगच्या बहुतेक पद्धती यामुळे निकामी होतात. तुमचे खाजगी जीवन आणि महत्त्वाची माहिती सुरक्षित राहते..हे कसे चालू करावे?१. तुमच्या फोनमध्ये व्हॉट्सॲप उघडा.२. अँड्रॉइडमध्ये वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील तीन ठिपके टॅप करा. आयफोनमध्ये खालील सेटिंग्ज आयकनवर टॅप करा.३. सेटिंग्ज > अकाउंट > टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन वर जा.४. चालू करा बटण दाबा.५. ६ अंकी पिन तयार करा. असा पिन निवडा जो तुम्हाला सहज लक्षात राहील पण इतरांना अंदाज लावणे कठीण जाईल (जसे जन्मतारीख किंवा १२३४५६ सारखा सोपा पिन टाळा).६. पिन पुन्हा टाका आणि सेव्ह करा.७. तुमचा ईमेल पत्ता जोडण्याचा पर्याय येईल. तो जोडला तर पिन विसरल्यास ईमेलद्वारे रिकव्हर करता येईल. नाही जोडायचे तर स्किप करा..आता तुमचे खाते दुहेरी सुरक्षाने सुरक्षित झाले. पिन कधीही बदलता येईल किंवा फीचर बंद करता येईल. त्यासाठी पुन्हा त्याच सेटिंग्जमध्ये जा आणि चेंज पिन किंवा डिसेबल पर्याय निवडा.महत्त्वाच्या सूचनापिन कोणाशीही शेअर करू नका, अगदी कुटुंबीयांशीही नाही.पिन विसरल्यास ७ दिवस वाट बघावी लागू शकते.हे फीचर एकदा चालू केले की आठवड्यातून एकदा रिमाइंडर येतो.