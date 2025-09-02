व्हॉट्सअॅप प्रेमींसाठी आणखी एक खुशखबर आली आहेकारण अॅपमध्ये एक कलरफुल फीचर आले आहेहे फीचर खूप मजेशीर असून कसे वापरायचे जाणून घ्या.Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅप, जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप, अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन आणि रोमांचक फीचर आणत आहे. या नव्या अपडेटद्वारे वापरकर्ते आता स्टिकर्स थेट तयार करून सेव्ह करू शकतील त्यांना चॅटमध्ये पाठवण्याची गरज भासणार नाही. हे फीचर सध्या व्हॉट्सअॅप बीटा व्हर्जन 2.25.24.23 मध्ये दिसले असून पुढील काही आठवड्यांत ते सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे..आतापर्यंत व्हॉट्सअॅपवर स्टिकर तयार करण्यासाठी वापरकर्त्यांना ते प्रथम एखाद्या चॅटमध्ये पाठवावे लागत होते. मात्र या नव्या फीचरमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. आता वापरकर्ते स्टिकर तयार करून ते थेट ‘फेव्हरेट्स’मध्ये किंवा स्टिकर पॅकमध्ये सेव्ह करू शकतील. यामुळे स्टिकर्स व्यवस्थित ठेवणे आणि चॅटदरम्यान अनावश्यक व्यत्यय टाळणे सोपे होईल..OnePlus 15 स्मार्टफोनचा पहिला फोटो लिक; बदलून टाकली डिझाइन, पावरफुल फीचर्स एकदा बघाच.नवीन फीचर कसे काम करेल?WABetaInfo नुसार स्टिकर तयार केल्यानंतर वापरकर्त्यांना एक नवीन विंडो दिसेल ज्यामध्ये खालील पर्याय उपलब्ध असतीलस्टिकर ‘फेव्हरेट्स’ मध्ये जोडणेविद्यमान स्टिकर पॅकमध्ये समाविष्ट करणेनवीन स्टिकर पॅक तयार करून त्यात सेव्ह करणे.Discount Offer : चक्क 12500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय 43 इंची LED Smart TV, कुठे सुरुय ऑफर एकदा बघाच.हे फीचर सध्या व्हॉट्सअॅप बीटा व्हर्जन 2.25.24.23 मध्ये काही बीटा टेस्टर्सना उपलब्ध आहे, जे गूगल प्ले बीटा प्रोग्रामद्वारे मिळवता येते. लवकरच हे फीचर सर्व वापरकर्त्यांसाठी रोलआउट होईल. भारतासह जगभरातील व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांसाठी हे फीचर स्टिकर्स वापरण्याचा अनुभव अधिक सोयीस्कर बनवेल. आता अनावश्यक स्टिकर्स पाठवण्याची गरज न पडता वापरकर्ते त्यांचे स्टिकर संग्रह आगोदर तयार करू शकतील आणि गरजेनुसार वापरू शकतील.FAQs What is the new WhatsApp sticker feature?नवीन फीचरमुळे वापरकर्ते स्टिकर्स तयार करून थेट सेव्ह करू शकतात, त्यांना चॅटमध्ये पाठवण्याची गरज नाही.Which version supports this new feature?हे फीचर सध्या व्हॉट्सअॅप बीटा व्हर्जन 2.25.24.23 मध्ये उपलब्ध आहे.Can I create and organize sticker packs?होय, तुम्ही नवीन स्टिकर पॅक तयार करू शकता किंवा फेव्हरेट्समध्ये स्टिकर सेव्ह करू शकता.Is this feature available for all users now?सध्या हे फक्त बीटा वापरकर्त्यांसाठी आहे, पण लवकरच सर्वांसाठी रोलआउट होणार आहे.How will this help WhatsApp users?वापरकर्त्यांचा स्टिकर वापरण्याचा अनुभव अधिक सोयीस्कर व लवचिक होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.