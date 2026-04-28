Whatsapp News : फक्त 4 महिने उरले! 8 सप्टेंबरपासून 'या' मोबाईलवर व्हॉट्सॲप बंद; कंपनीचा मोठा निर्णय, पाहा यादीत तुमचा फोन आहे का?

WhatsApp to Stop Working: व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्या सर्वांनो सावधान व्हा. येत्या 8 सप्टेंबर 2026 पासून काही जुने अँड्रॉइड फोनवर व्हॉट्सॲप पूर्णपणे बंद होणार आहे. जर तुमचा फोन अँड्रॉइड 6.0 (मार्शमॅलो) पेक्षा जुना असेल म्हणजे अँड्रॉइड 5.0 किंवा 5.1 वर चालत असेल तर त्या दिवसानंतर तुम्ही व्हॉट्सॲप उघडूही शकणार नाही..सध्या व्हॉट्सॲप अँड्रॉइड 5.0 आणि त्यापुढील व्हर्जनना सपोर्ट करत आहे. पण कंपनी आता नवीन फीचर्स आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी किमान आवश्यकता अँड्रॉइड 6.0 पर्यंत वाढवत आहे. त्यामुळे 8 सप्टेंबरनंतर फक्त अँड्रॉइड 6 आणि त्यापुढील फोनवरच व्हॉट्सॲप सुरळीत चालेल.भारत, पाकिस्तान, ब्राझील आणि अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये अजूनही बरेच लोक जुने फोन वापरतात. मोबाइल कंपन्या या जुन्या फोनसाठी अपडेट्स देत नाहीत. अशा वापरकर्त्यांवर या बदलाचा मोठा परिणाम होणार आहे. व्हॉट्सॲप नियमितपणे जुन्या आवृत्त्यांचा सपोर्ट बंद करते, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान आणि सुरक्षितता राखता येते..हे का केले जात आहे?अँड्रॉइडचे नवीन व्हर्जन येत असताना व्हॉट्सॲपलाही त्यानुसार अपडेट करावे लागते. नवीन फीचर्स, चांगला परफॉर्मेंस आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण यासाठी हे आवश्यक आहे. जुन्या फोनमुळे कंपनीला अडचण येते आणि सर्व वापरकर्त्यांसाठी सेवा चांगली ठेवणे कठीण होते..तुमच्याकडे काय पर्याय आहेत?तुमचा फोन अँड्रॉइड 6 किंवा त्यापुढे अपडेट होत असेल तर लगेच अपडेट करा आणि व्हॉट्सॲपची नवीनतम व्हर्जन इन्स्टॉल करा.जर अपडेट शक्य नसेल तर दुर्दैवाने नवीन फोन घेण्याची वेळ आली आहे.आता वेळ आहे चेक करण्याची..तुमच्या फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जा, About Phone वर टॅप करा आणि Android Version पहा. जर 6.0 पेक्षा कमी असेल तर आत्तापासून नवीन फोन घ्यायचे प्लॅन करा. चॅट्सचा बॅकअप घ्या जेणेकरून काहीही डिलीट होणार नाही.