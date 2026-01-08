2026 मध्ये WhatsApp चॅटिंग बनलंय कलरफुल! जे लिहाल त्याचं बनेल 'स्टिकर'; पाहा कसं वापरायचं नवीन फीचर?

Whatsapp AI Stickers Feature update : 2026 मध्ये व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) आपल्या युजर्ससाठी संवादाचा अनुभव पूर्णपणे बदलून टाकणारे एक धमाकेदार फिचर घेऊन आले आहे. आता तुम्ही चॅटमध्ये जे काही लिहाल, त्याचे रूपांतर त्वरित 'स्टिकर' मध्ये होईल. हे नवीन फीचर बद्दल कसे वापरायचे याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...'टेक्स्ट-टू-स्टिकर' (Text-to-Sticker) फिचरहे 2026 मधील व्हॉट्सअॅपचे सर्वात मोठे अपडेट आहे. यामध्ये प्रगत Generative AI चा वापर करण्यात आला आहे.हे कसे काम करते?जेव्हा तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये एखादा शब्द किंवा वाक्य लिहिता, तेव्हा कीबोर्डच्या वर तुम्हाला एआय जनरेटेड स्टिकर्सचे पर्याय दिसतील. उदाहरण म्हणजे जर तुम्ही "गुड मॉर्निंग, चहा झाला का?" असे लिहिले, तर एआय आपोआप चहाचा कप आणि सकाळचे सुंदर वातावरण असलेले स्टिकर तयार करेल. यामुळे चॅटिंग अधिक रंजक आणि पर्सनलाईज होईल..AI Toys Ban : लहान मुलांचे 'बोलके खेळणे' ठरू शकते खतरनाक! सरकारने घेतली मोठी अॅक्शन; काय मार्केटमधून गायब होतील सगळे गॅजेट्स?.मेटा एआय (Meta AI) चे एकत्रीकरण2026 मध्ये व्हॉट्सअॅपने आपल्या चॅट बारमध्ये 'मेटा एआय' अधिक डीपमध्ये वापरले आहे. आता तुम्हाला स्टिकर शोधण्यासाठी लायब्ररीमध्ये जाण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या भावनांनुसार ( "मी खूप आनंदी आहे" i am so happy) फक्त टाईप करा आणि एआय तुमच्या मूडला साजेसे युनिक स्टिकर रिअल टाइममध्ये तयार करून देईल..7:11 Minutes Viral Video ने सोशल मिडियावर घातलाय धुमाकूळ; लोक विचारात आहेत कोण आहे हा Umair? नेमकं सत्य काय, पाहा.2026 मधील इतर नवीन फीचर्सॲनिमेटेड एआय स्टिकर्सकेवळ स्थिर फोटोच नाही, तर तुमच्या मजकुरावरून हलणारे Animated स्टिकर्स देखील तयार होतील.कस्टमाईज्ड अवतारतुमचे स्वतःचे एआय अवतार आता चॅटमध्ये तुमच्या शब्दांनुसार वेगवेगळ्या पोझमध्ये दिसतील.व्हॉइस मेसेज टू टेक्स्टव्हॉइस मेसेज ऐकण्याची गरज नाही, ते आपोआप मजकुरात रूपांतरित होतील, ज्याचे तुम्ही स्टिकरमध्येही रूपांतर करू शकाल..Google Search December 2025 : डिसेंबर 2025 मध्ये गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च झाले? धक्कादायक रिपोर्ट आले समोर.याचा फायदा काय?वेळेची बचतयोग्य स्टिकर शोधण्यात जाणारा वेळ वाचेल.पर्सनल चॅटप्रत्येकाचे स्टिकर्स वेगळे असतील, ज्यामुळे संवाद अधिक प्रभावी होईल.भाषेची मर्यादा नाही: हे फिचर मराठीसह अनेक प्रादेशिक भाषांना सपोर्ट करते.हे फिचर कसे वापरावे?हे फिचर वापरण्यासाठी तुमचे व्हॉट्सअॅप Google Play Store किंवा Apple App Store वरून लेटेस्ट व्हर्जनवर अपडेट ठेवा. थोडक्यात सांगायचे तर 2026 मध्ये व्हॉट्सअॅप केवळ मेसेजिंग अॅप न राहता एक एआय क्रिएटिव्ह प्लॅटफॉर्म बनले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.