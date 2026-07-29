WhatsApp Web वर आले 5 भन्नाट फीचर्स! ग्रुप व्हिडिओ कॉल ते QuickHD पर्यंत जाणून घ्या सर्व काही

WhatsApp Web आता आणखी सुपरफास्ट आणि पॉवरफुल झाले आहे. कंपनीने ब्राउझरवरून थेट ग्रुप ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉल्स करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय Call Transfer, Waiting Room, QuickHD आणि Noise Suppression सारखी अनेक नवीन फीचर्सही जोडण्यात आली आहेत..WhatsApp Web वर ग्रुप कॉल्सपूर्वी व्हॉट्सॲप वेबवर कॉल करण्यासाठी डेस्कटॉप अॅप आवश्यक होते. आता ब्राउझर उघडल्यावर थेट ग्रुप कॉल करता येईल. सर्व कॉल्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड राहतील. स्क्रीन शेअरिंग आणि इमोजी रिअॅक्शन्सचीही सुविधा उपलब्ध आहे..Paper Leaks : परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान ठरणार उपयोगी; AI अन् एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्रिका किती प्रभावी?.Call Transfer फीचर्सहा फीचर खूप उपयुक्त आहे. तुम्ही फोनवर ग्रुप कॉल सुरू केलात आणि घरी आलात तर तो कॉल थेट लॅपटॉपवर ट्रान्सफर करता येईल. उलटही शक्य आहे. यामुळे कॉल डिस्कनेक्ट होणार नाही..Waiting Room सुविधाग्रुप कॉल लिंक्ससाठी Waiting Room पर्याय उपलब्ध झाला आहे. होस्ट 'Require approval to join' सेटिंग चालू केल्यास नवीन मेंबर आधी वेटिंग रूममध्ये थांबतील. होस्टने परवानगी दिल्यावरच ते कॉलमध्ये सामील होतील..Home Cleaning Robot: 3000 रुपयांत घर चमकवायला आला AI रोबोट! केर काढणे, फरशी पुसणे ते भांडी धुण्यापर्यंत, 'या' कंपनीने सुरू केली सर्विस.QuickHD आणि Noise SuppressionQuickHD मुळे व्हिडिओ क्वालिटी लगेच HD होईल. Noise Suppression फीचर बॅकग्राउंडचा आवाज कमी करेल, ज्यामुळे गोंधळातही स्पष्ट संवाद होईल..कधी मिळणार हे फीचर्स?हे फीचर जगभरातील वापरकर्त्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणार आहेत. व्हॉट्सॲप वेब आता फोन आणि डेस्कटॉप अॅपसारखेच शक्तिशाली होत आहे.या अपडेटनंतर व्हॉट्सॲप केवळ मेसेजिंग अॅप न राहता पूर्णपणे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक संवादाचे प्लॅटफॉर्म बनले आहे. नवीन फीचर्स लवकरच तुमच्या WhatsApp Web वर दिसतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.