विज्ञान-तंत्र

WhatsApp Web वर आले 5 भन्नाट फीचर्स! ग्रुप व्हिडिओ कॉल ते QuickHD पर्यंत जाणून घ्या सर्व काही

WhatsApp Web Gets Group Video Calling Support : व्हॉट्सॲप वेबमध्ये आता ग्रुप व्हिडिओ कॉल्स, Call Transfer आणि Waiting Room सारखी नवीन फीचर उपलब्ध झाली आहेत. हे कसे वापरायचे जाणून घ्या
New WhatsApp Web Features 2026

New WhatsApp Web Features 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

WhatsApp Web आता आणखी सुपरफास्ट आणि पॉवरफुल झाले आहे. कंपनीने ब्राउझरवरून थेट ग्रुप ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉल्स करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय Call Transfer, Waiting Room, QuickHD आणि Noise Suppression सारखी अनेक नवीन फीचर्सही जोडण्यात आली आहेत.

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