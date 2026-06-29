Malware Alert : लॅपटॉप-कॉम्प्युटरवर WhatsApp वापरताय? CERT-In ने दिला गंभीर इशारा, 'हा' मेसेज बघताच बँक अकाउंट होईल रिकामं

Technology Latest News : आपल्या दैनंदिन जीवनात WhatsApp Web किंवा डेस्कटॉप अॅपचा वापर करणारे लाखो लोक आहेत. पण आता ही सवय धोकादायक ठरू शकते. एक छोटीशी चूक आणि तुमचं संपूर्ण बँक aअकाऊंट रिकामं होऊ शकतं..CERT-In चा मोठा इशाराभारताची राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा संस्था CERT-In ने एक महत्त्वाचा अलर्ट जारी केला आहे. हॅकर्स नव्या आणि हुशार पद्धतीने लोकांना लक्ष्य करत आहेत. विशेषतः WhatsApp Web आणि डेस्कटॉप वापरणाऱ्यांना हे धोके अधिक आहेत.कसं काम करतात हॅकर्स?सर्वप्रथम हॅकर्स एखाद्या व्यक्तीचं WhatsApp अकाउंट हॅक करतात. नंतर त्याच अकाउंटवरून त्याच्या मित्र-मैत्रिणी, कुटुंब आणि सहकाऱ्यांना व्हायरस असलेल्या फाइल्स पाठवतात. मेसेज ओळखीच्या व्यक्तीकडून येतो म्हणून लोक बिनधास्त क्लिक करतात..Video : 20 लाखांची गाडी पण मनाने भिकारी! डिझेल भरल्यानंतर ड्रायवर पंपावरून पळाला, पेट्रोल भरणारा कासावीस होऊन मागे धावला अन्....एक क्लिक आणि सर्व संपलंफाइल उघडताच हानिकारक मालवेअर तुमच्या लॅपटॉपमध्ये शिरतं. हॅकर्स दूर बसून तुमच्या कंप्यूटरवर पूर्ण नियंत्रण मिळवतात. तुमचे पर्सनल फोटो, पासवर्ड, बँक डिटेल्स आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरीला जाते. काही क्षणांत मोठी आर्थिक हानी होऊ शकते..Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब.अशी राहा सुरक्षितकोणतीही संशयास्पद फाइल किंवा लिंक उघडू नका.ओळखीच्या व्यक्तीकडूनही फाइल आली तर फोन करून खात्री करा.WhatsApp, ऑपरेटिंग सिस्टम आणि अँटीव्हायरस नेहमी अपडेटेड ठेवा.अनोळखी फाइल दिसली तर तत्काळ डिलिट करा आणि स्कॅन करा..Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक.जागरूकता हाच बचावCERT-In ने सर्व वापरकर्त्यांना आवाहन केलं आहे की, फाइल उघडण्यापूर्वी तिची तपासणी अवश्य करावी. लहानशा दुर्लक्षामुळे वर्षानुवर्षांची मेहनत आणि खासगी माहिती एका क्षणात धोक्यात येऊ शकते. आजपासूनच सतर्क राहा आणि आपल्या प्रियजनांना ही माहिती शेअर करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.