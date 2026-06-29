विज्ञान-तंत्र

Malware Alert : लॅपटॉप-कॉम्प्युटरवर WhatsApp वापरताय? CERT-In ने दिला गंभीर इशारा, 'हा' मेसेज बघताच बँक अकाउंट होईल रिकामं

WhatsApp Web वर व्हायरसचा धोका निर्माण झाला आहे. तुमचा लॅपटॉप आणि बँक अकाउंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करायचे जाणून घ्या
How Hackers Target WhatsApp Desktop and Web Users in India CERT-In Safety Tips

How Hackers Target WhatsApp Desktop and Web Users in India CERT-In Safety Tips

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Technology Latest News : आपल्या दैनंदिन जीवनात WhatsApp Web किंवा डेस्कटॉप अॅपचा वापर करणारे लाखो लोक आहेत. पण आता ही सवय धोकादायक ठरू शकते. एक छोटीशी चूक आणि तुमचं संपूर्ण बँक aअकाऊंट रिकामं होऊ शकतं.

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