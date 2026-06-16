Whatsapp मध्ये मोठं अपडेट! आता विना मोबाईल करता येणार व्हिडिओ अन् ग्रुप वॉइस कॉल; पण कसं? पाहा एका क्लिकवर

Whatapp Update: व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्या सर्वांनाच आता एक मोठी खुशखबर आहे. आता तुम्हाला फोन काढण्याचीही गरज नाही. लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर बसून थेट ग्रुप व्हिडिओ आणि व्हॉइस कॉल करता येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, मित्र-परिवारासोबत किंवा ऑफिस मीटिंगसाठी हे फीचर खूप उपयुक्त ठरणार आहे..नवीन सुविधा काय आहे?व्हॉट्सॲपने आपल्या वेब आवृत्तीमध्ये ग्रुप व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉलिंगची नवीन सुविधा आणली आहे. आतापर्यंत वेबवर फक्त पर्सनल चॅटमध्ये कॉल करता येत होते. आता ग्रुप कॉल्सही शक्य होणार आहेत. ही सुविधा सध्या बीटा व्हर्जनमध्ये उपलब्ध आहे आणि लवकरच सर्व वापरकर्त्यांसाठी येईल. 'वेबइटाइन्फो' या विश्वसनीय साइटने ही माहिती समोर आणली आहे..Privacy Risk : धक्कादायक खुलासा! मोबाईल, लॅपटॉप काही सेकंदांनी घेतोय सिक्रेट स्क्रीनशॉट; सुरक्षा धोक्यात, लगेच बंद करा 'ही' सेटिंग.३२ लोक एकत्र बोलतीलया नवीन अपडेटनंतर एका कॉलमध्ये कमाल ३२ लोक सहभागी होऊ शकतील. तुम्हाला ब्राउझरमध्ये व्हॉट्सॲप उघडायचे, कॉल बटण दाबायचे आणि त्यातून व्हॉइस किंवा व्हिडिओ पर्याय निवडायचा. इतक्या सोप्या पद्धतीने मोठ्या गटासोबत बोलणे शक्य होईल. ऑफिस मीटिंग, प्रोजेक्ट चर्चा किंवा मित्रांसोबत पार्टी प्लॅनिंगसाठी हे फीचर खूप सोयीचे ठरेल. वारंवार झूम सारखे वेगळे ॲप उघडण्याची गरज पडणार नाही..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.सुरक्षा कशी राहील?व्हॉट्सॲपने नेहमीप्रमाणे यावेळीही सुरक्षेची हमी दिली आहे. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळे हे सर्व कॉल्स पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. कोणालाही तुमच्या संभाषणात डोकावता येणार नाही. हे फीचर्स कंपनीने आधीच सिद्ध केली आहेत आणि नवीन अपडेटमध्येही ती कायम राहतील..iPhone 17 Pro Max मिळतोय सगळ्यांत मोठा डिस्काउंट; ऑफर सुरू होताच खरेदीसाठी गर्दी, कुठून घ्याल? पाहा एका क्लिकवर.अजून काय येणार आहे?लवकरच व्हॉट्सॲप वेबवर कॉल लिंक आणि स्क्रीन शेअरिंगची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कॉल करताना तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरील प्रेझेंटेशन, डॉक्युमेंट्स किंवा इतर फाइल्स सहज शेअर करू शकाल. मीटिंग्ज अधिक प्रभावी आणि सोप्या होतील.हे अपडेट व्हॉट्सॲपला जास्त पावरफुल बनवणारा आहे. फोनशिवायही कनेक्ट राहणे आता खूप सोपे झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.