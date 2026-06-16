विज्ञान-तंत्र

Whatsapp मध्ये मोठं अपडेट! आता विना मोबाईल करता येणार व्हिडिओ अन् ग्रुप वॉइस कॉल; पण कसं? पाहा एका क्लिकवर

Whatsapp web group video calls new feature : फोनशिवाय ३२ लोकांसोबत व्हिडिओ कॉल करता येणार आहे. व्हॉट्सॲपचे जबरदस्त अपडेट काय आहे जाणून घ्या
Whatsapp web group video calls new feature

How to Use Group Video and Voice Calls on WhatsApp Web

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Whatapp Update: व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्या सर्वांनाच आता एक मोठी खुशखबर आहे. आता तुम्हाला फोन काढण्याचीही गरज नाही.

लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर बसून थेट ग्रुप व्हिडिओ आणि व्हॉइस कॉल करता येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, मित्र-परिवारासोबत किंवा ऑफिस मीटिंगसाठी हे फीचर खूप उपयुक्त ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Technology
mobile
whatsapp
update
Video Call