Whatsapp Latest News : व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) आपल्या वापरकर्त्यांचा अनुभव आणखी चांगला करण्यासाठी सतत नवनवीन प्रयोग करत आहे. या मालिकेतील पुढचे मोठे पाऊल म्हणजे व्हॉट्सअॅप वेब (WhatsApp Web) वरून ग्रुप व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे. आतापर्यंत ग्रुप कॉलिंगचे फीचर प्रामुख्याने मोबाईल ॲपपुरते मर्यादित होते, परंतु आता वेब ब्राउझरवर हे फिचर आल्यामुळे डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवरून काम करणाऱ्या वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे मोठ्या स्क्रीनवर संवाद साधणे पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल..या नवीन अपडेटमध्ये सर्वात महत्त्वाचे फीचर म्हणजे 'कॉल लिंक्स' (Call Links). ज्याप्रमाणे आपण झूम किंवा गुगल मीटवर मीटिंगची लिंक शेअर करतो, त्याचप्रमाणे व्हॉट्सअॅप वेबवरही कॉलची लिंक तयार करता येईल. ही लिंक कोणत्याही व्यक्तीला किंवा ग्रुपमध्ये पाठवून त्यांना कॉलमध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित करता येईल. हे फिचर केवळ व्यक्तिगत संवादासाठीच नाही, तर लहान व्यवसायिक मीटिंग्स किंवा कौटुंबिक संवादासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे, ज्यामुळे कोणालाही सहजपणे कॉलला जोडले जाणे शक्य होईल..कॉलिंगच्या अनुभवात आणखी एक भर टाकणारे फीचर म्हणजे 'कॉल शेड्युलिंग' (Call Scheduling). या सुविधेमुळे वापरकर्ते विशिष्ट वेळी होणाऱ्या ग्रुप कॉल्सचे नियोजन आधीच करू शकतील. यामुळे नियोजित वेळी सर्व सहभागींना आपोआप सूचना मिळेल, ज्यामुळे महत्त्वाच्या चर्चा किंवा बैठका चुकण्याची शक्यता कमी होईल. ऑफिसमधील कामाचे नियोजन करणाऱ्या लोकांसाठी हे एक अत्यंत महत्त्वाचे टूल ठरेल, जे व्हॉट्सअॅपला एका व्यावसायिक कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मच्या रूपात जास्त स्ट्रॉंग करेल..याव्यतिरिक्त व्हॉट्सअॅप सहभागींच्या मर्यादेवर (Participant Limits) देखील काम करत आहे, जेणेकरून मोठ्या गटांशी एकाच वेळी संवाद साधता येईल. वेब ब्राउझरवरून कॉलिंगला परवानगी देताना सुरक्षिततेची आणि गोपनीयतेची काळजी देखील घेतली जात आहे. हे सर्व फीचर्स सध्या चाचणीच्या टप्प्यात असून लवकरच ते जागतिक स्तरावर सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. व्हॉट्सअॅपच्या या प्रगतीमुळे आता केवळ फोनच नाही, तर कम्प्युटर आणि लॅपटॉप देखील संवादाचे एक प्रमुख माध्यम बनणार आहे.