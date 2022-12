By

WhatsApp will stop working on these Phones: इंस्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्ससाठी नवनवीन फीचर्स जारी करत असते. तसेच, कंपनी ठराविक कालावधीनंतर अनेक फोन्समध्ये सपोर्ट देणे देखील बंद करते. आता कंपनीने काही फोन्सची लिस्ट जारी केली असून, वर्ष २०२२ नंतर या हँडसेटमध्ये WhatsApp काम करणार नाही. यामध्ये अँड्राइड स्मार्टफोन आणि काही आयफोन मॉडेल्सचा समावेश आहे.

WhatsApp जुन्या आणि आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करणाऱ्या फोन्समध्ये सपोर्ट देणे बंद करत आहे. यामध्ये जवळपास ४९ स्मार्टफोन्सचा समावेश आहे. यामध्ये Apple, Samsung सह इतर ब्रँड्सच्या फोन्सचा समावेश आहे. ३१ डिसेंबरनंतर या फोन्समध्ये WhatsApp सपोर्ट करणार नाही. म्हणजेच, ३१ डिसेंबरनंतर या फोन्समध्ये WhatsApp चे कोणतेही अपडेट मिळणार नाही.

यूजर्सला नवीन फीचर्स आणि सिक्योरिटी अपडेट्स मिळणार आहे. तसेच, काही दिवसांनी WhatsApp अपडेट करणे बंद करेल. या लिस्टमधील फोन्स खूपच जुने आहेत. खूप कमी लोक हा फोन वापरत असण्याची शक्यता आहे.

या फोन्समध्ये काम करणार नाही व्हॉट्सअ‍ॅप

३१ डिसेंबरपासून iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1 फोनमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप काम करणार नाही.

या लिस्टमध्ये Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five आणि Wiko Darknight ZT स्मार्टफोन्सचा देखील समावेश आहे.

