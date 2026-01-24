Whatsapp Recent History Sharing Feature : व्हॉट्सअॅप नेहमीच युजरचा अनुभव चांगला करण्यासाठी प्रयत्न करत असते. आता एक नवीन फीचर लोकांच्या पसंतीस उतरत आहे. पूर्वी व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये एखादा नवीन मेंबर अॅड झाला की त्याला कोरे चॅट दिसत होते. जुनी चर्चा काय झाली हे त्याला समजत नसे. मात्र नवीन फीचरमुळे आता नवीन सदस्यांना ग्रुपमध्ये अॅड होण्यापूर्वीचे मेसेजेस पाहता येणार आहेत, ज्यामुळे त्यांना संवादाचा संदर्भ समजणे सोपे होईल.या सुविधेअंतर्गत नवीन सदस्याला ग्रुपमध्ये येण्यापूर्वीच्या २४ तासांपर्यंतची चॅट हिस्ट्री वाचता येईल. यामध्ये केवळ कंटेंट किंवा मेसेजच नाही, तर शेअर केलेले फोटो आणि फाइल्स देखील पाहता येतील. यामुळे ग्रुपमध्ये नेमकी काय चर्चा सुरू होती, हे जाणून घेण्यासाठी इतरांना विचारण्याची गरज पडणार नाही..SIM Card Corner Cut Reason : सिम कार्डचा एक कोपरा कापलेला का असतो? ही फक्त डिझाइन नाही बरं का..लाखो लोकांना माहीत नाही सिक्रेट.हे फीचर पूर्णपणे ग्रुप ॲडमिनच्या नियंत्रणात आहे. ॲडमिनला ग्रुप सेटिंग्स (Group Settings) मध्ये जाऊन हे फीचर कधीही सुरू किंवा बंद करता येते. जर ॲडमिनने हे फीचर सुरू ठेवले तरच नवीन मेंबर्सना मागील मेसेजेस दिसतील. यामुळे ग्रुपची सुरक्षा आणि नियंत्रण ॲडमिनकडेच राहते..Social Media Ban India : अल्पवयीन मुलांना मोठा धक्का! आता नाही वापरता येणार इंटरनेट; 'या' राज्यांनी घातली सोशल मिडियावर बंदी.व्हॉट्सअॅपने हे फीचर आणताना वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची (Privacy) पूर्ण काळजी घेतली आहे. जरी नवीन मेंबर्सना जुने चॅट दिसत असले तरी व्हॉट्सअॅपचे 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' तंत्रज्ञान कायम आहे. याचा अर्थ असा की केवळ ग्रुपमधील लोकच ते मेसेजेस वाचू शकतात आणि बाहेरील कोणालाही किंवा व्हॉट्सअॅपलाही ते वाचता येत नाहीत..Cheap Recharge : महागड्या रिचार्जचं टेन्शन संपलं! फक्त 140 रुपयांमध्ये 56GB डेटा; अनलिमिटेड कॉलिंग, पाहा कोणत्या युजर्सना मिळणार फायदा.हे फीचर विशेषतः ऑफिसचे प्रोजेक्ट ग्रुप्स किंवा फॅमिली ग्रुप्ससाठी खूप फायदेशीर ठरेल. एखादा नवीन व्यक्ती प्रोजेक्टमध्ये उशिरा सामील झाला तरी त्याला मागील २४ तासांतील कामाचा आढावा आपोआप मिळेल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही नवीन अपडेट डाउनलोड करू शकता आणि WhatsApp Help Center ला भेट देऊ शकता...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.