Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपचं सगळं टेन्शन संपलं! नवीन मेंबर्सही पाहून शकतील जुने चॅट; जाणून घ्या काय आहे जबरदस्त अपडेट

Whatsapp new update Recent History Sharing Feature : व्हॉट्सअ‍ॅपच्या 'रिसेंट हिस्ट्री शेअरिंग' (Recent History Sharing) या अत्यंत उपयुक्त फीचरबद्दल जाणून घ्या सविस्तर
WhatsApp group chat showing the Recent History Sharing feature in action, displaying last 24 hours messages, photos, and files visible to new members with admin control highlighted

Saisimran Ghashi
Whatsapp Recent History Sharing Feature : व्हॉट्सअ‍ॅप नेहमीच युजरचा अनुभव चांगला करण्यासाठी प्रयत्न करत असते. आता एक नवीन फीचर लोकांच्या पसंतीस उतरत आहे. पूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये एखादा नवीन मेंबर अॅड झाला की त्याला कोरे चॅट दिसत होते. जुनी चर्चा काय झाली हे त्याला समजत नसे. मात्र नवीन फीचरमुळे आता नवीन सदस्यांना ग्रुपमध्ये अॅड होण्यापूर्वीचे मेसेजेस पाहता येणार आहेत, ज्यामुळे त्यांना संवादाचा संदर्भ समजणे सोपे होईल

