Oneplus 8 Pro : कपड्यांच्या आरपार दाखवणारा मोबाईल! फोनच्या एका फीचरने जगाला हादरवले; कंपनीला मागावी लागली माफी

स्मार्टफोन जगात नवनवीन तंत्रज्ञान येत राहते, पण कधीकधी एखादे फीचर इतके धक्कादायक ठरते की ते कंपनीच्या डोक्यावरच उलटे पडते. 2020 मध्ये वनप्लसने आपला फ्लॅगशिप फोन OnePlus 8 Pro लाँच केला. हा फोन त्यावेळी सर्वात प्रीमियम आणि 'फ्लॅगशिप किलर' म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पण लाँचच्या काही दिवसांतच त्यातील एक खास कॅमेरा लेन्स जगभरात चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनला..वनप्लसने या फोनमध्ये 5 मेगापिक्सेलचा 'कलर फिल्टर कॅमेरा' दिला होता. कंपनीचा दावा होता की हा लेन्स फोटोग्राफीसाठी अनोखे रंग प्रभाव आणि सर्जनशील पर्याय देईल. पण प्रत्यक्षात वापरकर्त्यांना आढळले की हा कॅमेरा इन्फ्रारेड लाईटचा वापर करून काही काळ्या किंवा गडद प्लास्टिकच्या वस्तू आणि विशेष प्रकारच्या पातळ कापडातूनही आरपार पाहू शकतो. म्हणजे रिमोट कंट्रोल, टीव्ही, काही खेळणे आणि अगदी काही कपड्यांचे अंतर्भागही या कॅमेऱ्यासमोर उघडे पडत होते..सोशल मीडियावर काही तासांतच असे धक्कादायक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. 'सी-थ्रू' कॅमेरा म्हणून हा फोन रातोरात बदनाम झाला. गोपनीयतेच्या गंभीर प्रश्नांमुळे जगभरात संतापाची लाट उसळली. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आणि वनप्लसवर टीका करण्यात आली की ही सुविधा 'व्हॉयरिझम'ला प्रोत्साहन देणारी आहे.वाद इतका प्रचंड झाला की वनप्लसला त्वरित पावले उचलावी लागली. कंपनीने चीनमधील वीचॅटवर अधिकृत माफी मागितली आणि जगभरातील OnePlus 8 Pro साठी तात्काळ सॉफ्टवेअर अपडेट पाठवले..या अपडेटने 'फोटोक्रोम' (Photochrom filter) नावाचा तो खास फिल्टर पूर्णपणे डिसेबल केला. काही दिवस कंपनीने सांगितले की त्रुटी दुरुस्त करून परत आणतील, पण नंतर ते फीचर कायमचे बंदच ठेवले गेले.आजही OnePlus 8 Pro हा फोन मार्केटमध्ये आहे, पण तो 'X-Ray' कॅमेरा आता फक्त आठवणींचाच भाग राहिला. या घटनेने तंत्रज्ञान क्षेत्राला एक मोठा धडा दिला की नाविन्य आणताना गोपनीयता आणि नैतिकतेची काळजी घेणे किती महत्त्वाचे आहे..