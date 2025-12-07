विज्ञान-तंत्र

Oneplus 8 Pro : कपड्यांच्या आरपार दाखवणारा मोबाईल! फोनच्या एका फीचरने जगाला हादरवले; कंपनीला मागावी लागली माफी

Oneplus 8 Pro X-Ray Camera scandal : वनप्लस 8 Pro च्या खास कॅमेऱ्याने कपड्यांतून आरपार पाहता येत होते, यामुळे गोपनीयतेचा मोठा वाद झाला. कंपनीला जगभरात माफी मागावी लागली आणि ते फीचर कायमचे बंद करावे लागले.
Saisimran Ghashi
स्मार्टफोन जगात नवनवीन तंत्रज्ञान येत राहते, पण कधीकधी एखादे फीचर इतके धक्कादायक ठरते की ते कंपनीच्या डोक्यावरच उलटे पडते. 2020 मध्ये वनप्लसने आपला फ्लॅगशिप फोन OnePlus 8 Pro लाँच केला. हा फोन त्यावेळी सर्वात प्रीमियम आणि ‘फ्लॅगशिप किलर’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पण लाँचच्या काही दिवसांतच त्यातील एक खास कॅमेरा लेन्स जगभरात चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनला.

