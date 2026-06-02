Google Photos मध्ये सेव्ह केलेले फोटो कुठं कुठं जातात? तिथून लिक होण्याचा धोका असतो का..जाणून घ्या महत्वाचं!

गूगल फोटोज (Google Photos) हे आज आपल्या आयुष्यातील मौल्यवान आठवणी साठवण्याचं हक्काचं ठिकाण बनलं आहे. मोबाईलचा कॅमेरा ऑन करून क्लिक केलेला प्रत्येक फोटो या ॲपमध्ये सुरक्षितपणे जमा होतो. पण नक्की हे फोटो कुठे जातात? ते सुरक्षित राहतात का? या सर्व प्रश्नांची रंजक आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घेऊया.तुमचे फोटो कुठे जातात?जेव्हा तुम्ही मोबाईलमध्ये 'बॅकअप' (Backup) पर्याय सुरू ठेवता, तेव्हा तुमचे फोटो केवळ फोनमध्ये राहत नाहीत. ते थेट इंटरनेटच्या माध्यमातून 'क्लाऊड स्टोरेज' (Cloud Storage) वर पाठवले जातात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर गुगलच्या जगभरात पसरलेल्या प्रचंड मोठ्या आणि सुरक्षित डेटा सेंटर्स (Data Centers) मधील सर्व्हरवर तुमचे फोटो एका डिजिटल कप्प्यात साठवले जातात. त्यामुळे तुमचा फोन हरवला किंवा खराब झाला तरी तुमचे फोटो या सुरक्षित राहतात..लिक होण्याचा कितपत धोका असतो?गुगल फोटोजवरून तुमचे फोटो आपोआप किंवा अचानक इंटरनेटवर लिक होण्याचा धोका जवळपास शून्य असतो. गुगल आपल्या सर्व्हरवर 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' आणि सायबर सुरक्षेचे तंत्रज्ञान वापरते. म्हणजेच तुमच्या परवानगीशिवाय गुगल स्वतः किंवा कोणतीही अनोळखी व्यक्ती तुमचे फोटो पाहू शकत नाही. जोपर्यंत तुम्ही स्वतः एखाद्या फोटोची लिंक कोणासोबत शेअर करत नाही तोपर्यंत ते पूर्णपणे खाजगी आणि सुरक्षित असतात..मानवी चुका आणि संभाव्य धोकेतांत्रिकदृष्ट्या गुगल सुरक्षित असले, तरी अनेकदा आपल्या स्वतःच्या काही चुकांमुळे डेटा धोक्यात येतो. जर तुमच्या गुगल अकाउंटचा (Gmail ID) पासवर्ड अतिशय सोपा असेल तर हॅकर्स तुमचे अकाउंट लॉगइन करून फोटो चोरू शकतात. याशिवाय जर तुम्ही तुमचे डिव्हाइस किंवा गुगल अकाउंट इतर कोणाच्या फोनमध्ये लॉगइन करून तसेच सोडले तर त्या व्यक्तीला तुमच्या प्रायव्हेट गॅलरीचा ॲक्सेस मिळतो. त्यामुळे सिस्टीमपेक्षा मानवी बेजबाबदारपणा हा सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरतो..तुमची गॅलरी सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'हे' नक्की करागुगल फोटोजमधील डेटा १००% सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे2 Step Verification : तुमच्या गुगल अकाउंटवर हे फिचर नक्की सुरू करा, जेणेकरून पासवर्ड माहित असूनही कोणी तुमचे अकाउंट उघडू शकणार नाही.भक्कम पासवर्ड: तुमचा पासवर्ड नावाऐवजी अक्षरे, अंक आणि चिन्हांचा (@, #, $) वापर करून कठीण बनवा.शेअरिंगवर लक्ष ठेवा: 'शेअरिंग' टॅबमध्ये जाऊन वेळोवेळी तपासा की तुम्ही चुकून एखाद्या जुन्या मित्रासोबत किंवा ग्रुपवर संपूर्ण अल्बम शेअर तर केलेला नाही ना.