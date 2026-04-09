'हा' आहे जगात सगळ्यात जास्त विकला जाणारा मोबाईल; जाणून Samsung अन् Vivo ला आश्चर्याचा धक्का, भारतात किंमत एवढीशी की...

काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीत आयफोन 16 पुन्हा एकदा जगभरात नंबर एकवर बसला आहे! यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आयफोन 16 प्रो मॅक्स आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आयफोन 16 प्रो आहे. म्हणजे आयफोनने पहिले तीनही स्थान आपल्या नावे केले आहेत..सॅमसंग आणि शाओमीसारख्या मोठ्या ब्रँड्सकडून कडवी स्पर्धा असतानाही ऍपलने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. सलग दुसऱ्या तिमाहीत आयफोन 16 ने बाजारात अव्वल स्थान मिळवले. हे यश फक्त अमेरिका किंवा युरोपपुरते मर्यादित नाही. भारत आणि जपानमध्येही आयफोन 16 ची मागणी खूप वाढली आहे.भारतात अनेक ग्राहक आता प्रीमियम फोन घेण्यास तयार आहेत. ऍपलने किंमत धोरण चांगले ठेवल्यामुळे आणि डिस्प्ले सुधारणा केल्यामुळे सामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांनाही हे फोन आकर्षक वाटू लागले आहेत. यापूर्वी आयफोन फक्त श्रीमंत लोकांचा समजला जायचा पण आता तो सर्वसामान्यांसाठीही परवडणारा होत चालला आहे..ऍपलने 'ई' सिरीज अंतर्गत स्वस्त आयफोनही आणले आहेत. यापूर्वी आयफोन 16e चर्चेत होता, आता आयफोन 17e आले आहे. ज्यांना कमी पैशात आयफोनचा अनुभव हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही चांगली संधी आहे.सॅमसंगने मध्यम श्रेणीत चांगली बाजी मारली आहे. गॅलेक्सी A16 5G आणि A06 4G सारखे फोन टॉप 10 मध्ये आहेत. प्रीमियममध्ये गॅलेक्सी S25 अल्ट्राही चांगले विकले जात आहे, पण तरीही ते आयफोनच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेले नाही. शाओमीची उपस्थिती मात्र फारशी मजबूत दिसली नाही. फक्त रेडमी 14C 4G हा एकच मॉडेल टॉप 10 मध्ये स्थान मिळवू शकला..या अहवालात एक मजेदार गोष्ट समोर आली आहे. जगभरात विकल्या जाणाऱ्या एकूण फोनपैकी सुमारे एक चतुर्थांश फोन हे फक्त टॉप 10 मॉडेल्स आहेत. याचा अर्थ लोक आता फक्त काही निवडक चांगल्या फोनकडेच जास्त आकर्षित होत आहेत.ज्यांना उत्तम डिझाइन, विश्वासार्ह कामगिरी आणि दीर्घकाळ चालणारा फोन हवा आहे, त्यांना आयफोन अजूनही आवडतो. सॅमसंग आणि शाओमी परवडणारे आणि वैशिष्ट्ये जास्त असलेले फोन देतात, पण प्रीमियम दर्जात ऍपलची मजबूत पकड कायम आहे.